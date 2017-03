Parmi les recommandations de cet atelier figuraient, entre autres, la mise en œuvre du plan d'action, dès cette année 2017 ; organiser le plaidoyer auprès des autorités, afin qu'elles s'impliquent dans le Programme Eau, Hygiène, Assainissement ; le renforcement des capacités dans les aspects liés à la gestion, pour ce qui est du programme VEA (Village et Ecole Assainis), acquérir, enfin, une meilleure connaissance du Programme VEA avec sa nouvelle approche qui est le Centre de santé assaini, etc.

Cet atelier avait pour objectif, de permettre aux Caritas diocésaines de s'approprier les axes principaux du PCA national, renforcer les capacités des acteurs Wash des diocèses dans la communication, la redevabilité et le Wash Fit pour améliorer l'appropriation et la durabilité du Programme Wash.

Il convient de rappeler que dans ce cadre, un atelier de démarrage et d'appropriation du Projet d'appui à la capitalisation des canaux et supports de communication (PCA) pour la promotion de la durabilité des ouvrages Wash (Eau, Hygiène, Assainissement) et la redevabilité auprès des bénéficiaires dans les diocèses du réseau Caritas, partenaires de l'Unicef dans le Wash, a été organisé récemment à Kinshasa.

«Dans notre pays, le problème ne se pose pas trop. Mais, cette année, on a mis l'accent sur la consommation de l'eau potable. Car, l'eau non potable entraîne plusieurs maladies notamment, le choléra », a-t-il déclaré.

