Congo-Kinshasa: L'environnementaliste Alain Botoko déplore la mauvaise gestion des forêts

Selon une étude de WWF, les forêts et eaux de la RDC pourraient être bien gérées et devenir la première source d'entrée d'argent dans les caisses de l'état.

« Le constat est amer. Nos forêts ne sont pas bien gérées. Tout ce qui s'appelle ilot des forets qui existait il y a 30 ans n'existe plus à Kinshasa. Tous les arbres ont été coupés. Le boulevard du 30 juin était presque une petite forêt et le quartier Météo avait énormément d'arbres. Et ce constat c'est presque toutes les provinces de la RDC », a fustigé Alain Botoko, à lors de la conférence organisée à Kinshasa, à l'occasion de la célébration de la journée internationale des forêts.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.