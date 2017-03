Le Fonds international de développement agricole (FIDA), principal bailleur de fonds du projet Neer-Tamba, et le gouvernement burkinabè, à travers principalement le département en charge de l'Agriculture, ont effectué du 14 au 18 mars 2017 une mission conjointe de supervision des réalisations dans deux des trois régions où le projet intervient : l'Est et le Centre-Nord. Doté d'un budget global de plus de 56 milliards de FCFA, Neer-Tamba a pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie et des revenus des populations rurales les plus défavorisées à travers l'amélioration des techniques culturales, le financement de microprojets et la récupération de terres dégradées. A ce titre, le projet a déjà contribué à installer plusieurs cordons pierreux qui préservent la fertilité des sols.

La méthode est aussi simple qu'ancestrale : border les champs de pierres pour empêcher que le ruissellement naturel des eaux emporte la matière fertile du sol, ajouter une touche de modernité à travers quelques règles de géométrie dans la disposition des moellons et la technique dite des cordons pierreux devient une immense source d'espoir pour les producteurs. Le constat en a été fait le premier jour de la mission dans le village de Bolgatenga, dans la région de l'Est. Là, le groupement de producteurs de riz qui exploitait le bas-fond était, avant 2016, obligé d'abandonner certaines parcelles rendues inexploitables, car « l'eau emportait tout ». Le salut viendra avec Neer-Tamba qui, grâce aux conseils et à un appui logistique, a permis de réhabiliter 10 ha. Les barrières de cailloux ont ainsi permis au groupement d'accroître sa production, la faisant passer de 3,5 tonnes à 4,2 tonnes pour la saison 2016-2017 avec une marge brute de plus de 13 millions de FCFA. Même technique et même satisfaction dans les autres villages visités de la région, notamment Boudierguin et Kalmana.

En plus de la région de l'Est, le projet intervient dans le Nord et le Centre-Nord. C'est par une visite au gouverneur le 17 mars à Kaya qu'a commencé la visite des réalisations dans la dernière région citée. A Noungou, dans la commune de Korsimoro, 30 cultivateurs ont bénéficié de l'appui-conseil de Neer-Tamba dans la pose des cordons.

Noungou est une bourgade doublement comblée, car Neer-Tamba a contribué à l'aménagement d'un bas-fond rizicole. « Il ne faut pas enterrer un cadavre et laisser ses pieds dehors », a-t-on coutume de dire. Le projet, qui a fait sien cet adage, ne veut pas seulement s'arrêter à l'aménagement de la terre, il accompagne également les producteurs dans sa mise en valeur. En partenariat avec l'ONG Green Cross, Neer-Tamba participe en effet à la vulgarisation d'un engrais « made in Burkina » : le Compost plus. Avec 2,5 kg de cet engrais à 7000 F et de la biomasse, 60 jours suffisent pour avoir de la fumure organique qui, répandue dans les champs, donne des résultats probants.

Toujours dans le souci de nouer des relations avec d'autres structures qui interviennent dans le développement rural, le projet entend signer un protocole avec l'ONG AGED, qui a une expérience dans la réhabilitation des terres, notamment dans le Sahel.

A Baskoudré peul, 50 ha de sol aride, quasi lunaire, devront reprendre des couleurs dans trois ans grâce à un ensemencement. Cela devrait permettre de ressusciter cette zone de pâturage, au grand bonheur des éleveurs du village. A terme, Neer-Tamba prévoit de réhabiliter 5000 ha dans les régions où il intervient. Mais le chemin reste long d'autant plus, comme l'a souligné le coordonnateur, Koudregma Zongo, qu'il y a eu un retard dans le planning : « Les activités n'ont réellement débuté qu'en 2015.» Mais, foi de ce dernier, 2017 devra être l'année où le projet va « atteindre sa vitesse de croisière ».

D'ores et déjà, des motifs de satisfaction existent. Samir Bejaoui, le chef du programme Neer-Tamba au FIDA, et Mohamed Milourhmane, le chef de la mission technique, se sont en effet réjouis de l'engagement des populations cibles aux activités et de leur participation à celles-ci. « Neer-Tamba veut gagner le pari de l'autonomisation des personnes vulnérables », rappelle à ce propos son premier responsable. En plus d'avoir visité des réalisations, l'équipe de supervision a eu des échanges, dans les deux régions, avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, parmi lesquels les Chambres régionales d'agriculture (CRA) et les prestataires. L'ensemble de ces activités devra permettre de formuler des recommandations et, éventuellement, de recadrer le projet pour réussir le pari de toucher 1 250 000 personnes d'ici à 2022.