Madagascar: Traitement d'eau - Capacité améliorée pour la Jirama Mandroseza

Une nouvelle unité de traitement d'eau est en service au niveau de la Centrale de la Jirama à Mandroseza. Cette installation de la Centrale de Mandroseza II vise à renforcer la capacité de production et améliorer la qualité de l'eau. « Auparavant, la capacité de production en eau potable était de 3 000 m³/h, aujourd'hui, grâce aux travaux effectués, elle pourra atteindre 3 900 m³/h. Cette augmentation de 900 m³/h se ressentira grandement sur le réseau d'eau potable à Antananarivo », a indiqué la Jirama.

Les deux centrales ainsi couplées amélioreront essentiellement la desserte des quartiers qui connaissent des difficultés dans l'accès à l'eau potable dans la Capitale. Actuellement, de nombreuses zones à Antananarivo souffrent d'un grand déficit, à l'exemple des quartiers Ouest comme à Itaosy, Anosizato, ou Ambohidrapeto. L'augmentation de la production d'environ 216 000m³/mois peut permettre la desserte de plus de 100 000 personnes. En effet, les zones Ouest et Nord-Ouest d'Antananarivo seront les bénéficiaires directs des travaux qui auront la possibilité d'étendre les bornes-fontaines communautaires et les branchements particuliers.

Zones Sud. Par ailleurs, un projet en parallèle est aussi en cours de finalisation à Ankadivoribe. Il s'agit de la construction d'un nouveau système d'adduction d'eau potable d'une capacité de 120m³/h dans la zone Sud d'Antananarivo, pour un budget d'environ six milliards d'Ariary. 90% des travaux ont été accomplis. « La partie Sud de la Capitale, notamment les communes d'Andoharanofotsy et de Bongatsara, est alimentée par le système d'adduction venant de Mandroseza à travers plusieurs surpresseurs. Or la station de Mandroseza et la conduite de transit jusqu'à Andoharanofotsy sont saturées. Cette insuffisance de capacité se traduit par l'impossibilité de faire fonctionner à plein temps le surpresseur de Mahalavolona, entraînant un arrêt du surpresseur d'Iavoloha qui alimente les réservoirs au palais d'Iavoloha et surtout un manque d'eau pour la zone Sud. La réalisation de ces travaux bénéficiera à près de 50 000 personnes dans les zones d'Iavoloha, Mandrimena, Mahalavolona, Amboanjobe, Ankadivoribe, etc. », a noté la Jirama.