Angola: La Loi de base sur les Forêts contribue au développement durable du pays

Luanda — La Loi de base sur les Forêts et la Faune sauvage (Loi numéro 6/17 du 24 janvier), adoptée en décembre 2016 par l'Assemblée Nationale, contribuera largement au développement durable du pays.

Forêt de la province de Uíge (nord d'Angola)

C'est ce qu'a déclaré mardi, à Luanda, le ministre de l'Agriculture, Marcos Alexandre Nhunga, soulignant que cette Loi permettrait d'assurer la protection et l'usage rationnel des ressources forestières, et de garantir les droits et devoirs des citoyens.

Il a tenu ces propos lors d'une cérémonie de présentation publique de cette Loi, à l'occasion de la Journée Mondiale de Forêt, instituée le 21 mars 1971 par la FAO.

D'après le ministre, l'adoption de cette loi signifie qu'un pas important a été franchi dans le cadre de matérialisation de la politique du gouvernement sur le développement, car elle définit les normes en matière de conservation et l'usage rationnel et durable des forêts et de la faune sauvage.