Congo-Kinshasa: Le Coordonnateur national du Programme WASH parle de la Journée mondiale de l'eau

En marge de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars chaque année, un atelier de démarrage et d'appropriation du d'appui à la capitalisation des canaux et supports de pour la promotion de la durabilité des ouvrages WASH(Eau, hygiène assainissement) et de recevabilité auprès des bénéficiaires avait organisé, en février dernier, par l'ong Caritas Congo en avec Caritas Allemagne.

Douze Caritas diocésaines et des représentants des ministères de santé et de l'EPSP (Enseignement primaire, secondaire professionnel), ainsi que ceux de l'Unicef avaient pris part à atelier dont les travaux s'étaient déroulés au Centre d'accueil Caritas à Kinshasa. On renseigne que tous les 12 diocèses avaient répondu présents aux travaux. Il s'agit notamment des de : Kisangani, Isangi, Bukavu, Kongolo, Kenge, Kikwit, Lisala, Kisantu, Kananga, Mbuji-Mayi, Luebo et Luiza.

Entre autres conclusions prises à ces assises, il avait recommandé aux participants d'œuvrer en vue de la matérialisation Programme VEA (Village et école assainis). L'atelier a permis aux participants de bénéficier d'un renforcement en dans les aspects liés à la gestion en ce qui concerne le VEA. De même, ils ont aussi obtenu une meilleure connaissance Programme VEA avec sa nouvelle approche basée sur le centre de assaini. Des échanges sur les actions à mener sur le terrain en année 2017 ont été organisés à l'occasion.

On rappelle, à propos, que le Projet Coopération Agreement national, PCA, a été signé le 11 novembre 2016 par la Caritas Allemagne l'Unicef pour une durée de 10 mois.

A la clôture des travaux, le Coordonnateur national du Programme Dieudonné Banza, avait exhorté les participants à poursuivre tâches qui leur ont été confiées et à s'en tenir aux conseils recommandations formulés par les formateurs.

Placée sous le thème international « Les eaux usées et les moyens les utiliser », la célébration de la Journée mondiale de l'eau d'occasion pour sensibiliser les populations sur le bien-fondé de pas gaspiller les eaux usées. Car, il y a possibilité de réutiliser. Par exemple, il est possible de réutiliser l'eau grise nos jardins et parcelles. Tout comme on peut aussi réutiliser les usée, en villes, pour les espaces verts. On indique, à ce sujet, pas moins de 80% des eaux usées provenant des lieux d'habitation, villes, de l'industrie et de l'agriculture sont rejetées dans nature, polluent l'environnement et appauvrissent les sols.

Face à cela, on conseille d'améliorer la collecte des eaux usées leur traitement en vue de la réutilisation. Cela aidera à réduire quantité d'eaux usées non canalisées qui polluent l'environnement.

« En exploitant cette précieuse ressource, nous ferons en sorte le cycle de l'eau fonctionne mieux pour chaque être vivant. Et aiderons à atteindre l'Objectif 6 du développement durable visant réduire de moitié la proportion d'eaux usées non traitées et augmenter le recyclage de l'eau et la réutilisation sans risque », conseille-t-on.

Au plan national, le thème choisi est « Consommons uniquement l'eau potable pour éviter le choléra ». Des conférences animées, en marge de cette célébration, en vue de sensibiliser Congolais sur le danger des maladies hydriques particulièrement choléra et ses conséquences pour la santé humaine.