Sénégal: Le Sénégal étend son partenariat avec le Fonds mondial

Genève — S.E.M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a reçu aujourd'hui une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme conduite parM. Mark Dybul, Directeur Exécutif dudit Fonds.

Cette rencontre marque la signature officielle de la Convention sur les privilèges et les immunités du Fonds mondial, une étape symbolique qui renforce un partenariat de 15 ans entre le Sénégal et l'institution. Le Sénégal devient ainsi le 15e pays à signer cette convention après la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Rwanda et une dizaine d'états d'Europe et d'Afrique.

Depuis sa création en 2002, les investissements du Fonds mondial dans les programmes de santé n'ont cessé de croître et ont permis à ce jour de sauver plus de 20 millions de vies. Avec près de 300 millions de dollars US investis, l'appui du Fonds mondial a permis au Sénégal d'accomplir des avancées notables dans la lutte contre les trois maladies et la mise en place de systèmes de santé résilients et pérennes. Ainsi, plus de 20,000 patients infectés par le VIH ont pu bénéficier d'un traitement, 37,700 patients ont été dépistés et reçoivent un traitement contre la tuberculose et 16,2 millions moustiquaires ont été distribuées.

«La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une responsabilité partagée. En tant que partenaires de mise en œuvre, il nous incombe de veiller à la protection des ressources allouées par le Fonds mondial pour répondre aux défis posés par ces trois maladies de manière efficace, flexible et adaptée», a déclaré le Président du Sénégal.

La Convention sur les privilèges et les immunités du Fonds mondial est un instrument international par lequel les pays signataires garantissent la protection des ressources du Fonds mondial dédiées à la santé contre d'éventuelles mesures de saisie. D'autre part, elle vise à protéger l'institution et ses agents contre tout risque de poursuites judiciaires susceptibles de mettre en péril la mission du Fonds mondial d'accélérer la fin des épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme.

L'octroi de privilèges et immunités au Fonds mondial profite particulièrement aux pays responsables de la mise en œuvre des programmes. En effet, les exonérations fiscales accordées génèrent des économies de ressources qui peuvent être réinvesties dans d'autres domaines prioritaires maximisant ainsi l'impact des fonds alloués. En outre, les produits de santé sont acheminés plus rapidement et de manière efficace aux bénéficiaires.

«Nous saluons le leadership et la détermination du Président Macky Sall et de son gouvernement dans la lutte contre les trois maladies, un combat sur lequel il peut s'appuyer pour tendre vers la couverture sanitaire universelle. Son sens des responsabilités au Sénégal a une incidence dans la région et à l'échelle mondiale. Son remarquable engagement est indispensable pour étendre l'accès à des traitements et à des soins de qualité à tous, en particulier les plus vulnérables», a déclaré M. Dybul.

Le Sénégal, qui s'est déjà distingué comme un modèle en Afrique de l'Ouest en contribuant à hauteur d'1 million de dollars US à la cinquième reconstitution des ressources du Fonds mondial et en augmentant les financements nationaux pour la santé, réitère ainsi sa détermination de mettre la santé au cœur de son développement social et économique.

