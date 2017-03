Cameroun: Paul Biya en Italie - Place aux affaires

Après la cérémonie officielle d'au revoir hier au palais du Quirinal, le président Paul Biya préside ce jour un forum économique et se rendra à l'Université de Rome Tor Vergata

Les aspects protocolaires et diplomatiques de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République en Italie ont pris fin hier avec la cérémonie officielle d'au revoir au palais du Quirinal. Le chef de l'Etat italien, Sergio Mattarella, a ainsi dit officiellement au revoir à Paul Biya et à son épouse en visite d'Etat de 72 heures en Italie. Une cérémonie dont le symbole et la solennité ont illustré le renouveau et le réchauffement des liens qui unissent Yaoundé et Rome. Comme à leur accueil lundi dernier dans ce somptueux Palais du Quirinal, haut lieu chargé d'histoire, le couple présidentiel est arrivé à 11 h.

Paul et Chantal Biya ont été conduits par le protocole d'Etat italien dans l'un des salons du palais présidentiel où les y attendaient déjà Sergio Mattarella et sa fille Laura. Le chef de l'Etat camerounais s'est fait présenter l'album-photos souvenirs de sa visite par son homologue italien. Les derniers entretiens entre les deux hautes personnalités ont tourné autour du bilan du séjour à Rome. Ils ont ensuite rejoint la salle Bronzino pour la présentation des deux délégations officielles. Le cérémonial d'au revoir s'est déroulé dans la cour d'honneur du Quirinal. Paul Biya a reçu les honneurs militaires des Carabinieri.

Après l'exécution des hymnes nationaux, il a passé les troupes en revue avant la poignée de main en signe d'au revoir entre lui et Sergio Mattarella. Avant de quitter le palais du Quirinal, Paul et Chantal Biya, visiblement satisfaits de leur séjour en terre italienne, ont exprimé à travers leurs mines et gestes, leur sentiment de profonde gratitude envers le chef de l'Etat italien et les autorités italiennes. Cette cérémonie d'au revoir n'a été qu'une pure formalité protocolaire, le Cameroun et l'Italie étant désormais engagés dans un partenariat entièrement revigoré.

Forum économique

Malgré la préséance de la dimension diplomatique du séjour de Paul Biya en terre italienne, l'aspect économique n'est pas en reste. Le forum économique qui constitue l'une des principales articulations de la visite d'Etat illustre bien l'autre enjeu de ce séjour italien. Sont attendus à ce rendez-vous, les opérateurs économiques des deux pays. Il sera question pour la partie camerounaise de présenter les opportunités d'investissement aux hommes d'affaires italiens surtout dans les domaines du bois, de la peau, du cuir et de l'agro-industrie. Des domaines dans lesquels la longue expérience et la suprématie de l'Italie ne sont pas discutables. A l'aune du rapprochement de l'Italie avec l'Afrique, le Cameroun entend dynamiser sa coopération économique avec ce partenaire de choix.

La présence des ministres dont les départements traitent des questions économiques (Minepat, Mintp, Mindel-Minfi) constitue un indice clair de l'orientation que ce forum épousera. Le Cameroun est engagé sur la voie de l'industrialisation et de la construction des infrastructures socio-économiques. Si les investissements italiens sont déjà visibles au Cameroun, ils sont appelés à se densifier compte tenu des besoins identifiés dans les programmes de développement élaborés par les pouvoirs publics. Ce ne devrait pas être un problème pour l'Italie car ses indicateurs économiques sont bons. Le savoir-faire italien, porté par les milliers de PME, trouve au Cameroun, qui nourrit l'ambition d'être émergent d'ici à 2035, un terrain d'expression.

Aujourd'hui, l'économie italienne est tirée par le dynamisme entrepreneurial, grâce aux grands groupes industriels. Paul Biya et Sergio Mattarella ont tracé les sillons de la nouvelle coopération entre les deux pays. Reste à leurs gouvernements respectifs à leur donner corps. Le Cameroun, dans sa position de leader dans la sous-région CEMAC, est un bon risque pour les entreprises transalpines. Malgré la conjoncture défavorable imposée par la chute des cours des matières premières, l'économie camerounaise se montre résiliente. A l'issue du forum économique, le chef de l'Etat, accompagné de son épouse, est attendu cet après-midi à l'Université de Rome Tor Vergata.