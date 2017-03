Algérie: Handisport/Grand Prix Fazaa (1re journée) - 8 médailles dont 5 en or et un record du monde pour les Algériens à Dubaï

La course a été remportée par le Suisse Beat Boesch (32.69) devant le Portugais Mario Trindade (33.58) et le Japonais Naoyuki Matsumoto (35.40).

Boudjadar qui affiche une forme éblouissante en ce début de saison, a dominé le concours devant les Emiraties Bani Khaled Salem et ses 9,39m (527 pts) et Thuraya Alzaabi, auteur de 11,03m (201 pts).

Dubai — L'Algérie a remporté huit médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze) et signé un record du monde, lundi lors de la 1re journée du Grand Prix d'athlétisme handisport de Fazaa de Dubaï aux Emirats arabes unis (20-23 mars), premier d'une série de neuf prévus pour le compte du programme du Comité international paralympique (IPC).

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.