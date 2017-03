Afrique de l'Ouest: Ligue des Ulémas et Imams du Sahel - Le Nigérian Murtala Ahmed nouveau président , Youcef Belmehdi installé a poste de Secrétaire général

Alger — Le nigérian Murtala Ahmed a été élu mardi nouveau président de Ligue des Ulémas, prédicateurs et Imams des pays du Sahel en remplacement du nigérien Bourima Daoud, lors des travaux de la 1ère Assemblée générale ordinaire de la Ligue qui ont vu également l'installation de Youcef Belmehdi en qualité de Secrétaire général.

Les membres de la Ligue ont élu, mardi à la majorité au siège du Haut Conseil Islamique (HCI) le représentant du Nigéria comme nouveau président de la Ligue devenant ainsi la deuxième personnalité à occuper la présidence de cette instance en remplacement du nigérien, Bourima Daoud qui a transmis sa lettre de démission après un mandat de trois ans.

Cheikh Murtala a salué la confiance que les membres de la Ligue ont placée en sa personne, affirmant sa détermination à poursuivre les activités de l'instance et à renforcer son rôle dans la protection contre l'extrémisme.

Les membres de la Ligue ont également approuvé l'installation du cadre algérien au sein du HCI, Youcef Belmahdi en qualité de Secrétaire Général de la Ligue et ce lors de délibérations à huis clos tenues dans le cadre des travaux de la 1ère Assemblée générale ordinaire de l'instance.

Le programme d'action de la Ligue pour l'année 2017 sera en outre débattu et adopté lors de cette réunion sur la base des propositions soumises par les membres.

La Ligue a organisé durant les quatre dernières années cinq ateliers territoriaux réussis dont trois à Alger et d'autres à Dakar et N'Djamena. Les ateliers ont abordé plusieurs questions relatives à la lutte contre les idéologies fourvoyées et extrémistes et "ont été d'une importance capitale dans le renforcement des valeurs de tolérance, de dialogue et le bannissement de la violence et de l'extrémisme".