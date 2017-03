Sénégal: Banques - Emplois et ressources en hausse au 4e trimestre 2016

Au plan sectoriel, les gros risques sont principalement portés par les entreprises évoluant dans les branches "commerce de gros" (32,7%), "industries manufacturières" (17,1%), "Services fournis à la collectivité" (15,5%), "transports et communications" (9,8%) ainsi que "bâtiments et travaux publics" (9,4%). Ces cinq (5) branches d'activité attirent à elles seules plus des trois quarts des crédits à volume important, ajoute la même source.

Aussi, l'institut d'émission ajoute que l'encours total des crédits octroyés aux 50 plus Grosses Entreprises Utilisatrices de Crédits Bancaires (GEUCB) de chaque Etat membre de l'Union s'établirait à 5.423,6 milliards à fin décembre 2016, en hausse de 4,1% par rapport au trimestre précédent et de 16,6% en glissement annuel. Rapporté aux crédits déclarés à la centrale des risques bancaires de l'Union, cet encours représente 44,0%.

S'agissant des ressources, elles se sont également inscrites en hausse de 1.001,5 milliards ou 4,3%, en rythme trimestriel, pour se situer à 24.385,0 milliards à fin décembre 2016.Cet accroissement provient essentiellement d'une augmentation de 791,9 milliards ou 4,0% des dépôts et emprunts et de 146,5 milliards ou 7,2% des fonds propres nets, note la BCEAO.

