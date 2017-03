Maroc: Egalité homme-femme - Le pays réalise des avancées significatives

Le conseil économique, social et environnement marocain accorde une place majeure dans l'égalité entre l'homme et la femme, ont signifié les membres de cette institution dirigée par Nizar Baraka au cours d'une séance d'échange avec les femmes journalistes d'Afrique à Rabat en marge de leur 1er congrès tenu le 8 mars au Maroc

La rencontre entre les représentants du Conseil économique, social et environnement (CESE) et une centaine de femmes journalistes venues de 23 pays d'Afrique francophone à Rabat en marge de la journée internationale de la femme avait pour but d'échanger sur les avancées réalisées par le Maroc dans le cadre de l'intégration de la femme. En effet plusieurs reformes ont été réalisées au Maroc en matière d'égalité entre l'homme et la femme, grâce à la mise en place dudit Conseil installé en 2011 par le Roi Mohammed VI. Cette institution indépendante et constitutionnelle est composée de 105 membres représentant les syndicats, le patronat, la société civile, des experts et des personnalités. À travers ses études, ses avis et ses rapports, ce conseil fait des recommandations au gouvernement et au Parlement pour faire avancer les lois, et pour pouvoir aboutir à une amélioration des politiques publiques.

Parlant des avancées significatives réalisées par son pays sur la promotion de la femme, Nizae Baraka a indiqué: « L'égalité homme-femme a été instaurée dans toutes les institutions nationales, comme étant une obligation et l'article 19 de la Constitution de 2011 stipule clairement qu'il doit avoir égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines, économique, socioculturel et autres».

En politique, il y a eu une révolution sur le plan de la représentation politique des femmes : 67 femmes au Parlement contre 2 dans les années 1990 ; plus de 25% de femmes sont élues au niveau communal contre 0,5% toujours en 1990. Il y a aussi la libéralisation d'accès aux postes de prise de décision dans certains domaines, aussi, les métiers qui étaient censés réservés aux hommes sont maintenant ouverts aux femmes.

Sur le plan religieux, les femmes occupent désormais les postes de responsabilité. Le code de nationalité accorde maintenent la nationalité à un étranger marié à une femme marocaine.

Une autre avancée concerne l'accès des femmes au crédit garanti par l'Etat jusqu'à 75% afin de leur permettre de monter leurs propres entreprises. Un fonds est mis en place pour la prise en charge des femmes veuves et divorcés.

Malgré ces avancées, des efforts restent encore à faire sur la discrimination des salaires dans les entreprises privées, l'abandon des études au collège par les jeunes filles en milieu rural, le mariage des mineurs.

Face a ces défis à relever, Nizar Baraka a souhaité collaborer avec les medias africaines pour enlever ce stéréotype.

De son côté, Haybouha Zoubeir, membre du CESE a ajouté : « Qu'il ne suffit pas d'avoir le même taux de scolarisation des garçons et des filles mais, il faut aller au-delà, développer la scolarisation de la fille depuis le bas âge jusqu'à l'acheminement de ses études et à aller au-delà vers la recherche et l'enseignement supérieur », a-telle renchéri.