Centrafrique: Un Nonce apostolique pour la RCA

Tous les témoignages s'accordent à dire que son passage à Bangui permit ensuite la tenue régulière des élections générales ayant permis d'asseoir des institutions librement votées. D'ailleurs, la première visite du président élu Faustin-Archange Touadéra à l'étranger, fut réservée au Vatican et au pape François. Et celui-ci n'a cessé de multiplier les signes d'appréciation à l'endroit de l'Eglise de ce pays à laquelle il a « donné » un jeune cardinal de 50 ans, en la personne de Dieudonné Nzapalainga, l'archevêque de Bangui. C'est aussi dans cette ville que le pape est en train d'aider à la construction d'un hôpital pédiatrique moderne.

De jour en jour, le pape confirme son affection pour la République centrafricaine, un des pays qu'il visita en novembre 2015 lors de sa toute première venue en Afrique (Kenya, Ouganda et Centrafrique). C'est à Bangui, on s'en souvient, que le chef de l'Eglise catholique ouvrit la première porte sainte de l'Année du jubilé extraordinaire de la miséricorde qui a occupé les catholiques toute l'année dernière.

