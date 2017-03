Congo-Brazzaville: « L'Emoi photographique », festival de la photographie à Angoulême

La cinquième édition de la photographie à Angoulême a retenu le thème « Histoire et petites histoires ». Créé par l'association éponyme, ce rendez-vous photographique connaîtra, parmi les vingt photographes choisis, la participation de quatre photographes africains : Warren Saré, Louis Oke Agbo et les Congolais Arnaud Makalou et Baudoin Mouanda

Du 25 mars au 30 avril, Angoulême et sa grande agglomération en Charente vivront au rythme de « L'Emoi Photographique » des histoires illustrées sur le thème de 2017. Le festival se compose cette année de trois invités, chacun choisi parce qu'il illustre une facette du thème « l'Histoire et les petites histoires », et de 20 photographes choisis au vu de leurs travaux envoyés pour l'appel à candidature, et dont presque la moitié n'ont jamais été montrés.

Cette année, quatre photographes africains seront présentés pour perpétuer l'existence d'un lieu d'exposition extérieur au continent. Les organisateurs ont demandé à Warren Saré de leur faire partager son travail sur les tirailleurs sénégalais du Burkina Faso et du Bénin. « C'est une manière, pour nous, de faire un aller-retour entre ce que ces hommes ont traversé en partant des colonies françaises pour combattre et libérer la métropole et leurs situations actuelles », confient-ils.

Pour justifier leur choix, ils expliquent : « Ces photographes nous offrent un large éventail de ce qui peut se décliner à partir du mot histoire. Chacun nous offre une facette de l'histoire puisant dans ses liens familiaux, ses valeurs humaines ou dans l'imaginaire qui caractérise si bien l'espèce humaine. Il nous semble important de soutenir des engagements par le biais de la photographie et donc de donner la parole à ceux qui ont trouvé comment les représenter ».

Pendant la durée du festival, certains photographes développeront leurs points de vue au cours de rencontres avec le public, pour partager leurs expériences, quelquefois en compagnie d'autres intervenants qui apporteront des expériences complémentaires. « Derrière Warren Saré, vous pourrez retrouver l'histoire avec un grand H, quand elle passe du livre d'histoire à la réalité ». « Pendant que le Congolais Arnaud Makalou dévoilera ses travaux « Etre ouvrier à Brazza », son compatriote Baudouin Mouanda posera son objectif sur « Se débrouiller pour devenir grand ».

http://www.emoiphotographique.fr

Contact presse : Nathalie Dran

nathalie.dran@wanadoo.fr

+ 33 (0)9 61 30 19 46

+ 33 (0)6 99 41 52 49