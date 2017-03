Congo-Kinshasa: Grand écran - Debout Kinshasa ! en projection à l'UPN et à Plazza Village

Cette programmation spéciale inscrite dans l'agenda de l'Institut français (IF) pour les 23 et 25 mars a en vue de présenter le film à un plus large public kinois en commençant par les habitants de la commune de Ngaliema et ses environs avec la soirée prévue dans la salle de promotion de l'Université pédagogique nationale.

« Notre volonté et celui de l'Institut français, c'est que ce film puisse rencontrer son public en dehors de la Gombe où les projections ont été organisées jusqu'à présent », a souligné le réalisateur de Debout Kinshasa ! au moment de l'annonce des deux dates au début du mois. En effet, comme l'a rappelé Sébastien Maitre, les précédentes soirées consacrées au court métrage, qu'il s'agisse de l'avant-première du 7 octobre dernier à l'Espace Bilembo ou de l'ouverture de la Fête du livre, le 23 novembre à la Halle de la Gombe, s'étaient toutes tenues dans cette partie de la ville. Cette zone au statut assez particulier est souvent opposée à la cité ou aux communes populeuses de Kinshasa par le fait notamment que le président, la plupart des nantis et la majorité des expatriés y résident mais aussi qu'elle est le siège des institutions, abrite un bon nombre des représentations diplomatiques, le cœur de l'administration du pays, le centre des affaires, etc. Ainsi, les projections de jeudi et samedi sont significatives au regard de leur localisation.

Pour ce qui est du programme de la soirée, Sébastien Maitre l'a articulé de la sorte : « L'idée c'est de présenter le film qui fait vingt minutes suivi de la projection de deux ou trois vignettes de Les Petits métiers de Kinshasa et terminer par un concert du groupe Kinphonik ». Le groupe vocal de seize artistes est associée aux soirées pour la bonne raison que cinq d'entre eux ont travaillé sur la musique originale du film Debout Kinshasa ! Les projections et le concert mis ensemble, le spectacle proposé dure à tout casser deux bonnes heures. Les projections du 23 et 25 mars débuteront à 18h et leur droit d'entrée est fixé à 2 000 FC.

Par ailleurs, avant de revenir à Kinshasa, le court métrage vient tout récemment d'être proposé à Lubumbashi les 19 et le 20 mars. Sébastien Maitre avait envisagé d'organiser des projections à l'Institut français, la Halle de l'Étoile mais également dans des écoles pour les jeunes élèves de la capitale du cuivre. Il nous revient qu'au final Sébastien Maitre allait personnellement procéder à la présentation de Debout Kinshasa ! et des vignettes Les Petits Métiers de Kinshasa le dimanche à 16h à la Halle de l'Étoile alors que la seconde projection était prévue le lundi 20 mars à 20h au Centre des Jeunes de la Katuba. Il devrait en être de même pour les rendez-vous de cette semaine à Kinshasa, plus précisément à l'UPN et à la 16e Rue Limete.

Il est bon de relever que Debout Kinshasa ! connaît un certain succès avec jusqu'à présent treize sélections en festivals, disait Sébastien Maitre le 3 mars dernier à la conférence de presse tenue à la Halle de la Gombe. En effet, il a entre autres aussi souligné que son film avait obtenu le Prix Spécial du Jury du Court Métrage France Télévisions 2017. Ce sacre est intervenu le 9 février à l'occasion de la 39e édition du Festival International du Court Métrage à Clermont-Ferrand.