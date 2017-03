Algérie: Fécoket - Plus d'un milliard de francs CFA pour relever les défis de 2017

Le budget exercice 2017, équilibré en recettes et dépenses à la somme de 1 milliard 466 millions 335 mille francs cfa, a été adopté le 18 mars au cours du conseil fédéral inaugural de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket).

Cette somme permettra, à coup sûr, à la Fécoket de relever certains défis parmi lesquels : la réorganisation du basketball congolais et l'organisation de l'Afro- basket prévu au mois d'août. Au cours de leur réunion, les conseillers fédéraux ont adopté le plan quadriennal 2017-2020 de la fédération composé de 24 défis à rélever tout en donnant la priorité au programme de cette année marqué par l'organisation à Brazzaville de l'Afro- basket seniors hommes.

Dans les préparatifs de cette compétition, la Fécoket a prévu d' organiser, cette année, la 36e édition du championnat national pour évaluer, détecter et présélectionner. Le championnat national regroupera les meilleurs des catégories cadets-juniors et seniors dans les deux versions. Il sera appuyé par l'organisation de la Coupe du Congo qui mettra aux prises les meilleurs en versions seniors hommes et dames toujours dans le but d'évaluer, détecter et présélectionner. A l'échelle nationale, la Fécoket va s'atteler également à vulgariser et faire la promotion du basket en milieu scolaire et périurbain.

Dans le cadre de la préparation de l'Afro-basket, la Fécoket a pour défi de préparer l'équipe des Diables rouges par l'organisation des stages au niveau local, France et diaspora. Elle va aussi préparer et organiser la compétition par la mise en place du protocole d'organisation puis préparer les différentes réunions de concertation Fiba-DF et ministère des Sports et de l'éducation physique. Les stages pour arbitres, officiels de table et de marque ayant pour objectifs de promouvoir la formation des cadres techniques, préparer et sélectionner les candidats sont aussi à inscrire parmi les priorités de cette année.

Le conseil fédéral inaugural a facilité la mise en place des commissions spécialisées. La commission Femme et sport est dirigée par Maguy Tchimbakala avec pour collaboratrices: Marthe Lembe (vice-présidente); Marie José Loebeka (rapporteur) ; Noelli Koumba et Rachelle Moukengué (membres). La commission athlètes, président: Fildich Nkoud Mongo; Aymar Kondy est le vice-président; Aphrodite Oddet, rapporteur ; Jacques Victor Douvingou et Jean Claude Poudi (membres) . Les responsables de la commission recours sont : maitre Pepin Possene (président); Désiré Nsouekela (vice-président); Bienvenu Ebaka (rapporteur); Laeticia samba Mvoula et Gilles Elenga (membres). Rock Backa est le président de la commission discipline. Il a pour collaborateurs: Euloge Patrick Mbenza (vice-président); Gauthier Banakissa (rapporteur); Irène Ossombi et Jean Claude Bistou (membres).

Clôturant les travaux, le président de la Fécoket a indiqué que: « Nous avons de nombreux défis à relever qui nous amèneront à être ensemble (... ) les championnats des ligues, précédés par la structuration et restructuration des bureaux des ligues et des sous- ligues, la bataille des équipements et infrastructures, la bataille des clubs à qui nous devons donner les capacités d'assurer la promotion et l'animation du sport au niveau mais surtout le grand rendez -vous de l'Afro-basket 2017 », a souligné Bruno Jean Richard Itoua.