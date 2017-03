Algérie: Installation du comité permanent de coordination auprès de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance

Alger — Un comité permanent de coordination auprès de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a été installé mardi à Alger lors d'une ceremonie présidée par le délégué national à la protection de l'enfance, Mme Meriem Cherfi.

L'installation du comité intervient en vertu du décret exécutif fixant les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, en application des dispositions de la loi no 15-12 relative à la protection de l'enfant, promulguée le 15 juillet 2015.

Ce comité présidé par le délégué national à la protection de l'enfance, regroupe des représentants de 14 secteurs ministériels, de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), et de la société civile.

Le Comité permanent de coordination étudie les questions relatives aux droits de l'enfant qui lui sont soumises par le délégué national à la protection de l'enfance, en coordination et en concertation entre l'organe et les différents secteurs et organismes publics et privés qui lui fournissent toutes informations sur la situation des enfants, conformément aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l'organe.

A cette occasion, Mme Cherfi a affirmé que ce comité se réunit une fois par mois au moins, en vue d'examiner les dossiers liés aux domaines de protection de l'enfance et sa composition pourrait être élargie pour comprendre d'autres membres.

Cette installation se veut, selon Mme Cherfi, un acquis supplémentaire" s'ajoutant aux acquis réalisés précédemment en matière de protection et de promotion de cette catégorie de la société.

En outre, ce comité aura " un rôle important" en matière de coordination des efforts entre les différentes parties qui s'intéressent au domaine de la protection de l'enfant, a-t-elle encore ajouté.

Par ailleurs et en marge de la cérémonie d'installation du comité, un groupe d'enfants aux besoins spécifiques, a présenté une chorale, outre un hommage qui a été rendu, à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, à la famille du défunt enfant trisomique, Zakaria Chibani, qui prenait part régulièrement à ces activités artistiques.