Algérie: Des études de prospection sur les hydrocarbures dans le Nord du pays

En plus du salon dédié aux métiers des hydrocarbures, les travaux de cette première journée de la conférence de NAPEC qui se tient au Centre de conventions d'Oran, du 21 au 24 mars, se poursuivent avec un panel de débats et de présentations de solutions technologiques ayant trait aux différents domaines de l'énergie.

"A Boughezoul, une sismique (étude du sol) a été effectuée récemment et nous sommes dans le stade de maturation des données", a-t-il ajouté, notant que cette opération est réalisée dans le cadre d'un permis d'exploration et en partenariat avec deux compagnies pétrolières internationales.

Plusieurs études sont en cours pour la prospection sur les ressources des hydrocarbures dans le nord algérien, notamment dans les zones qui ont déjà donné beaucoup d'indices, tels que Mecheria (Naama) et le sud-est constantinois, a souligné M. Salah Mekmouche dans une déclaration à l'APS, en marge de la 7ème conférence-salon internationale sur l'industrie pétrolière et gazière dans l'Afrique du Nord (NAPEC2017).

