Burkina Faso: Syndicat des impôts et des domaines - C'est reparti pour 120h de grève !

C'est l'argument favori du gouvernement face à la fronde sociale qui ne s'estompe toujours pas : «l'Etat manque de ressources pour satisfaire toutes ces revendications». Mais foi de ceux-là mêmes qui sont chargés de renflouer les caisses, «l'argent existe bien dans ce pays et peut être mobilisé. Nous ne demandons pas la mer à boire au gouvernement». Ils réclament, entre autres, la construction de bâtiments et une dotation suffisante en carburant.

La décision de bander à nouveau les muscles en cessant toute activité a été prise le 25 février dernier par une centaine de délégués des travailleurs. «Depuis le dépôt du préavis de grève le 28 février 2017, l'autorité n'a daigné réagir que le 17 mars», a poursuivi le premier responsable du SNAID. Le ministre de la Fonction publique, Clément P. Sawadogo, qui les a reçus ce jour, a eu selon le présidium, une attitude à leur endroit empreinte de «mépris» et de «menaces». Citant des propos du ministre, le SNAID rapporte que «le gouvernement considère leur grève comme inopportune et leur demande de la suspendre pour que les négociations reprennent». Ces injonctions gouvernementales sont tombées dans l'oreille d'un sourd malgré, disent les syndicalistes, «les réquisitions illégales, les menaces sur les responsables qui suivent le mot d'ordre de grève... »

Le 19 décembre 2016, le Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID) suspendait son mot d'ordre de grève de 120 heures pour, dit-il, «témoigner sa solidarité et sa compassion» à l'occasion de la sanglante attaque de Nassoumbou. Trois mois plus tard, la situation sécuritaire ne s'est toujours pas améliorée au Nord mais les croquants reviennent à la charge. Depuis le 20 mars, le SNAID est en grève sur toute l'étendue du territoire national. Cet arrêt de travail «connaît un large succès», assure Nongo Grégoire Traoré, le secrétaire général et principal animateur de la conférence de presse.

