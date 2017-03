Sénégal: Retombées de la visite de Macky Sall en Suisse - L'UNCCIAS et la CCIG signent un accord de partenariat

La dixième édition d'Africa CEO Forum qui s'est tenue du 20 au 21 mars 2017 en Suisse fut l'occasion pour l'Union Nationale des Chambres de Commerce du Sénégal de signer un accord de coopération avec la Chambre de Commerce d'Industrie et des Services de Genève.

Cet accord signé par les présidents des institutions susmentionnées va renforcer les liens économiques entre les deux pays qui s'engagent dans divers projets croisés de promotion des échanges et des investissements, en favorisant notamment le partage d'informations sur les marchés respectifs et la mise en place de forums d'affaires.

Ce rapprochement traduit également la volonté des signataires d'intensifier leurs relations bilatérales et donnera l'occasion aux deux institutions de promouvoir leur collaboration en vue de contribuer à l'accroissement de la coopération économique entre les entreprises adhérentes aux deux Chambres.

Les deux parties s'évertueront par le présent accord et conformément à la législation et aux dispositions juridiques en vigueur dans leurs pays respectifs, à œuvrer, pour la promotion des échanges commerciales et industrielles entre les entreprises.

Au cours de son séjour à Genève, Serigne Mboup et son homologue Suisse, après examen exhaustif des possibilités qui existent pour une coopération à long terme entre les deux pays s'emploieront d'une part à mettre en œuvre tous les mécanismes propres à informer et à sensibiliser les milieux d'affaires intéressés en leur apportant tous les concours nécessaires.

D'autre part cette coopération traduit la volonté des deux pays d'intensifier leurs relations bilatérales, pourra entreprendre des initiatives propres à favoriser l'échange de missions économiques, l'organisation de symposiums, de conférences, de manifestations commerciales et culturelles dont elles sont hôtes ou organisatrices.

Vue l'importance de l'événement qui a réuni les deux délégations consulaires, les deux parties pourront échanger dans le cadre de la réciprocité, l'information sur le régime du commerce extérieur et des investissements. Par ailleurs, les signataires échangeront leur expérience dans le domaine de l'assistance aux PME/PMI, la coopération sur les programmes d'insertion et d'appui aux jeunes diplômés.

Les deux parties se sont mises d'accord aussi dans la mesure du possible, de favoriser les contacts et démarches nécessaires pour la participation officielle des entreprises nationales individuelles aux foires et expositions.