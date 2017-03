Cameroun: Léonie Kayo, incontournable dans le showbiz et l´évènementiel

Très tôt et très jeune déjà, Léonie Kayo quitte son bandjoun natal pour se lancer dans un tour du monde qui lui permet de rencontrer quelques hautes personnalités de ce monde dont le président Nelson Mandela ou la famille Obama.

C´est que, celle dont un carrefour de la ville de Douala, au Cameroun, porte le nom de son père, en l´occurence le carrefour Kayo Elie, est une férue de la culture et du showbiz . A la faveur de la dernière journée internationale de la femme, Léonie Kayo était encore la marraine de la nuit consacrée á la femme á Berlin, aux côtés de la légende André-Marie Talla devant un public subjugué.

Que représente la journée internationale de la femme pour vous?

La journée internationale de la femme symbolise une reconnaissance faite aux femmes par les femmes ; C´est également une journée qui valorise sa personne et son combat à travers ses multiples revendications.

Comment appréciez-vous la femme camerounaise au sein de la diaspora?

La femme camerounaise au sein de la diaspora est très dynamique, elle a beaucoup de potentiel, elle a quelque fois juste besoin d´être boostée pour qu´elle donne le meilleur d´elle-même. camer.be Sauf que certaines femmes, camer.be j´ai le regret de le dire, ne font pas honneur á la gent féminine á travers leurs comportements, notamment leur propension á s´exhiber avec des photos ou des tenues incommodes, á la morale africaine. Il suffit de faire un tour dans les réseaux sociaux pour s´en convaincre. Dans l´ensemble, la femme camerounaise reste incontournable dans le développement intégral de notre pays.

Comment Léonie Kayo arrive-t-elle dans la culture?

Depuis ma tendre enfance je me suis toujours démarquée de mes frères et sœurs par mon style, mon allure et mon charisme. C´est ainsi qu´á la faveur de mes multiples déplacements à la chefferie Bandjoun, á l´Ouest-Cameroun et particulièrement lors des festivités, il est né en moi cet amour de l'art et de la culture, encouragée et motivée en cela, par le chef NGNIE KAMGA, mon oncle, qui avait beaucoup d´amour pour moi. Ma très grande passion pour les voyages m´a aussi poussé á aller très tôt á la découverte du monde. J´avais á peine 18 ans lorsque je quitte le Cameroun.

Durant ce tour du monde, vous rencontrez de hautes personnalités de cette planète. Parlez-nous-en?

Effectivement, âgée à peine de 20 ans seulement, je me rends en Afrique du Sud, qui était sous embargo international à cette époque parce que fascinée par un grand Homme, NELSON MANDELA. Je décide donc d´aller à sa rencontre qui, malgré moult tracasseries, accepte de me recevoir en 1994. Après la naissance de mes filles à Washington, je vais également à la rencontre du président BARACK OBAMA. J´étais également très proche de l´ancien Président béninois ÉMILE ZINSOU qui était comme un papa pour moi et mon conseiller.

Il n´ya pas qu´à l´international que je côtoie des personnalités. Au Cameroun aussi. J´en ai rencontré plusieurs, mais il y a une dont la disparition me reste encore difficilement supportable, c´est Mme Foning. Elle fut une mère et un mentor pour moi. Ensemble nous avons œuvré pour l´amélioration des conditions féminines à travers le monde entier. Une grosse perte pour la femme africaine.

Il faut aussi dire que Léonie Kayo porte le nom d´une famille très connue au Cameroun, notamment dans la ville de Douala.

Eclats de rire! Oui, c´est vrai. Je suis la fille de Kayo Elie et de feue Suzanne Mafongo. Il se trouve que mon père, l´un des premiers industriels camerounais des années 60-80, avait ouvert son magasin de commerce général á l´embouchure de 3 quartiers Nkongmondo - Bali et Congo. Plus tard, ce carrefour a fini par porter le nom de mon père. C´est le carrefour KAYO ELIE à Douala.

Léonie Kayo, c´est aussi cette femme aux multiples casquettes. Présentez-les nous?

Ce que vous camer.be dites est bien vrai. En effet, je suis la promotrice de deux structures culturelles. KAYO EVENTS qui est une agence de communication et organisation événementielle dont le but est de promouvoir et de valoriser la culture africaine, particulièrement la culture camerounaise, qui a besoin d´être davantage soutenue. A cet titre, Kayo EVENTS a assuré la promotion en Allemagne de deux grands réalisateurs africains, entendez par MITOUMBA et MAN NO LAP. Kayo EVENTS a organisé les projections camer.be de leurs films dans des salles de cinéma et des grands festivals en Allemagne.

Kayo PROD est l´autre structure que je manège. Celle-ci est chargée de la production et coproduction, à l´exemple de la nouvelle série "LA REINE BLANCHE" DE MITOUMBA. De nombreuses productions sont en cours avec MAN NO LAP et certains artistes camerounais. Je suis aussi la manager des artistes MITOUMBA, MAN NO LAP etc. Je souhaiterais également produire des séries sur mes origines.

Au plan social et politique, je suis membre de la commission Event et Culture du challenge camerounais et déléguée de la ville de Brême au près du Challenge Camerounais. Je suis très active en politique et Présidente de la cellule RDPC Brême, en Allemagne.

A côté de cela, je suis partenaire de plusieurs structures évènementielles en Allemagne, à l´exemple de CAMERGERMANYAWARDS / DE DIASPONIGHT / DE BAOBAB/ DE BALAFON / DE SIMS-EVENTS / BILLY PROD TV. À l´occasion de la journée internationale de la femme, j´ai été sollicitée en tant que marraine de la prestigieuse soirée " LA NUIT DE LA FEMME " à Berlin, le 11 mars.

Avec un tel programme, vous reste-t-il encore un brin de temps pour vous-même et votre famille?

Pas vraiment en tant que mère de deux merveilleuses princesses dont j´assure seule l´éducation. En dehors de la culture, mes semaines sont souvent très chargées, mais je parviens bien á m´en sortir.

Votre message aux femmes, puis aux hommes?

A toutes les femmes, peu importe son rang social, camer.be mon message est qu´elles sachent se mettre en valeur et compter d´abord sur elles-mêmes. La femme a sa place auprès de l´homme en tant que partenaire et non comme faire-valoir. J´invite aussi les femmes á plus de solidarité entre elles.

A nos chers hommes, de grâce ! Soutenez-nous et donnez-nous la place qui est la nôtre !