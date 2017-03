Afrique de l'Ouest: La Ligue des ulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel regroupe des penseurs qui s'emploient à lutter contre l'extrémisme

Alger — Le secrétaire général de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel, Youcef Belmehdi, a indiqué mardi que la Ligue "regroupe des penseurs et des ulémas qui s'emploient à cerner les véritables causes de l'extrémisme et du fourvoiement dogmatique dans la région", appelant à "lutter contre le courant +madkhali+ qui produit de l'extrémisme et constitue un véritable danger pour la région".

"Nous prônons l'islam de nos aïeux, celui de la tolérance et de la coexistence, alors que le courant +madkhali+ est porteur d'extrémisme et de fourvoiement dogmatique et constitue un véritable danger pour la région", a précisé M. Belmehdi dans une allocution à l'ouverture des travaux de la 1ère Assemblée générale ordinaire de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel.

Après avoir appelé à lutter contre toutes les formes d'extrémisme et de fondamentalisme, le responsable régional a souligné que la Ligue "regroupe aujourd'hui des penseurs et des ulémas qui s'emploient à cerner les véritables causes de l'extrémisme et du fourvoiement dogmatique dans la région".

Depuis sa création, la Ligue a su constituer un "réseau de réflexion" et consacrer la coopération entre les parties en charge des affaires religieuses dans les pays du Sahel, mais aussi avec tous les partenaires concernés par la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme qui ciblent la stabilité et la paix des peuples de la région, a-t-il précisé, ajoutant que la Ligue était également très présente sur la Toile.

"L'Afrique qui est porteuse d'un projet civilisationnel ne saurait tolérer qu'un intrus menace sa sécurité et sa stabilité", a affirmé M. Belmehdi.

Les travaux de la 1ère Assemblée générale ordinaire de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel ont débuté mardi au siège du Haut conseil islamique (HCI) à Alger. L'élection du nouveau président de la Ligue et l'adoption du programme d'action 2017 sont à l'ordre du jour.