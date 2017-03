Maroc: Début à Marrakech du stage du Onze national

Il y a lieu de signaler que pour combler les forfaits de Marouane Da Costa et Youssef Aït Bennaser, blessés, Hervé Renard a fait appel à Fayçal El Harras, le défenseur du club écossais de Heart of Midlothian.

Ont participé à cette séance le gardien de but Mounir El Kajoui, Roman Saïs, Hamza Mendil, Younès Belhanda, Youssef Nssiri, Aziz Bouhaddouz, Fayçal Fajr, Yassine Bamou, Youssef Aït Bennaser, le jeune sociétaire de l'équipe réserve du Real Madrid ainsi que les deux joueurs du championnat national, le Wydadi Achraf Bencharki et le Jdidi Walid Azaro. Au cours de cette séance, le staff technique a axé son travail sur la récupération physique, en programmant toute une série d'exercices, sachant qu'hier une séance à huis clos devait se tenir avec en principe la présence de l'ensemble des joueurs convoqués.

