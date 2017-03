Algérie: Tizi Ouzou - 71 000 plants mis en terre depuis le lancement de la campagne 2016-2017

En plus de l'exposition organisée au niveau de la ville de Tizi Ouzou, à laquelle ont pris part des organismes comme le parc national du Djurdjura, la direction des services agricoles, le protection civile, l'institut national de la recherche forestière, l'institut technologie moyen agricole spécialisé(ITMAS), le centre cynégétique de Reghaïa, la directions de la culture et le jeunesse et les sports, en plus du mouvement associatif, des campagnes de plantation d'arbres ont eu lieu dans différents espaces publics et localités, a-t-elle encore fait savoir.

Abordant de la production du bois, Mme Zalouk a indiqué qu'en plus de chêne liège qui est une spécificité de la wilaya de Tizi Ouzou, la conservation des forêts s'est lancée dans l'exploitation de l'eucalyptus dans l'activité économique, notamment la production de la pâte à papier et d'autres produits comme les manches à ballet, a-t-elle observé.

A cet effet, un grand effort dans la sensibilisation doit être fourni pour que les citoyens comprennent que chaque reboisement doit être protégé par tous et non seulement par les services des forêts , a-t-elle expliqué.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.