Maroc: Hausse de 10% des arrivées touristiques au pays en janvier

Un total de 651.708 touristes ont visité le Maroc durant le mois de janvier, en hausse de 10% par rapport au même mois de 2016, selon l'Observatoire du tourisme.

Le nombre de touristes étrangers (TES) a progressé de 13%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont augmenté de 7%, indiquent des statistiques publiées par l'Observatoire sur le tourisme au Maroc pour le mois de janvier 2017, citant des données communiquées par la direction générale de la sûreté nationale.

Les principaux marchés émetteurs du Royaume ont démarré l'année 2017 avec des résultats "très positifs", indique l'Observatoire, faisant état d'une hausse de 13% pour l'Espagne, 8% pour l'Allemagne et la Hollande et 6% pour la France et la Belgique.

Par ailleurs, rapporte la MAP, d'autres marchés montrent des signes "très encourageants", en l'occurrence, les Etats-Unis (+29%), la Corée du Sud (+41%), la Russie (+84%) et le Japon (+55%), ajoute la même source.

Parallèlement, l'Observatoire, qui cite des données communiquées par les professionnels de l'hébergement touristique, relève que les nuitées totales réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés, ont affiché une hausse de 11% en janvier 2017 par rapport à celui de 2016, sous l'effet d'une progression de 21% des touristes non-résidents et une baisse de 8% pour les résidents.

Au niveau géographique, les trois premières destinations touristiques, Agadir, Casablanca et Marrakech ont cumulé 72% des nuitées totales, en enregistrant des hausses respectives de 20%, 7% et 6%, fait savoir l'Observatoire, ajoutant que les villes de Fès et Tanger ont également affiché une hausse de 27% chacune.

Concernant la fréquentation des chambres, le taux d'occupation a augmenté en janvier 2017 de deux points par rapport au même mois de l'année dernière à 34%.

Durant le mois de janvier 2017, les recettes voyages ont atteint 4 milliards de dirhams, enregistrant une hausse de 2,9% par rapport au même mois de l'année écoulée, selon la même source.