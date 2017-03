Ile Maurice: Journée internationale des forêts - Vers un reboisement de Maurice

Le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa dans le cadre de l'affaire Boskalis a… Plus »

Mahen Seeruttun a mis en terre des plantes endémiques dans un jardin aménagé dans l'enceinte du collège, un coin nature qui sera sous la responsabilité des élèves. Le ministre a aussi demandé aux collégiens de participer autant de possible dans la campagne Clean Up Mauritius, pour le nettoyage du pays. Il devait rappeler que «tous les Mauriciens peuvent apporter leur contribution.»

Souligner l'importance des arbres et des zones boisées. Protéger nos forêts dans le but de permettre un développement durable, en atténuant les effets du changement climatique. Ce 21 mars est décrétée Journée internationale des forêts par les Nations unies.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.