Ile Maurice: Tablette à l'école - Les critiques pleuvent à nouveau

Aucune formation n'a encore été organisée pour les enseignants du primaire. C'est ce qu'avance Vinod Seegum, président de la Government Teachers Union. Cependant, il affirme être optimiste en ce qui concerne le projet. «J'ai eu l'occasion de voir en Angleterre à quel point les tablettes ont contribué à améliorer la performance des élèves. Il est important d'étendre le projet à toutes les classes, et pas qu'aux Grades 1 et 2», dit-il. Il ajoute toutefois que toutes les écoles primaires ne sont pas encore dotées de connexion wi-fi.

Cependant, Vasant Bunwaree avance que l'exercice d'appel d'offres a tardé justement à cause du cahier de charges spécifiques du ministère. Ce qui explique pourquoi la distribution a été faite en 2014, lorsque les élèves étaient en Form 5. «Avant d'utiliser les tablettes, il y a des préparatifs. Il faut s'assurer que les salles de classe sont adaptées», indique-t-il. Cette première phase a coûté Rs 134 millions à l'État. En 2014, un deuxième exercice d'appel d'offres a été lancé et la somme prévue était de Rs 243 millions. Mais il n'a jamais été concrétisé. Le contrat du fournisseur ayant été résilié en 2015 par l'actuel gouvernement. Par la suite, le projet a été revu et il a été décidé que les tablettes seront offertes aux élèves du primaire.

Coût de ce projet financé par l'Inde : Rs 500 millions. Pour des tablettes qui seront utilisées par les élèves en Grade 1 et Grade 2 (anciennement Standard 1 et Standard 2).

