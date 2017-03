Ile Maurice: African Economic Platform - «Le temps est à l'action», dit Pravind Jugnauth

Plus d'actions et moins de bla-bla. C'est en substance ce qu'a déclaré Pravind Jugnauth, le mardi 21 mars, à l'hôtel Westin Turtle Bay Resort, à Balaclava. Le Premier ministre (PM) animait une conférence de presse à l'issu de l'African Economic Platform, qui a été «un succès», soutient-il.

Selon le PM, pendant ces deux jours (NdlR, les 20 et 21 mars), il y a eu les différentes sessions de brainstorming sur des sujets de grandes importances pour la transformation économique de l'Afrique. Il avance qu'il faut maintenant commencer le travail sur la base des consultations productives qui ont eu lieu et venir de l'avant avec des plans concrets dans le but d'accélérer les investissements et la compétitivité en Afrique.

Pravind Jugnauth ajoute que des stratégies ont été élaborées à la suite de la conférence, avec, parmi, la mise sur pied d'une commission permanente conjointe pour faciliter les relations commerciaux ; trouver des solutions aux obstacles empêchant les mouvements de marchandises et de services et, aussi, promouvoir l'effort commun entre les centres financiers africains dans le but de faciliter les investissements.

L'Afrique a besoin d'USD 200 milliards annuellement, sur les quatre prochaines années, pour atteindre ses objectifs alors que le Foreign Direct Investment est d'USD 60 milliards par an. Il faut aussi revoir la connectivité aérienne déclare le Premier ministre, avec l'élaboration d'un plan directeur pour le continent africain. Pravind Jugnauth n'a pas manqué d'ajouter que Maurice sera aux côtés de ses frères et sœurs africains.