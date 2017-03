Sénégal: Fracture numérique - La Commission sur le large bande donne des orientations

communiqué de presse

Le Groupe de travail sur la fracture numérique entre les hommes et les femmes de la Commission Le large bande au service du développement durable, coprésidé par la GSMA et l'UNESCO, a publié un nouveau rapport intitulé: «Recommandations pour réduire les disparités entre les hommes et les femmes concernant l'accès et l'utilisation de l'Internet et du large bande», qui présente des recommandations précises pour éliminer les obstacles que rencontrent les femmes en matière d'accès et d'utilisation de l'Internet.

Ce rapport met en avant des domaines essentiels dans lesquels les différents types de parties prenantes doivent agir dans le cadre des efforts déployés par le Groupe pour faire en sorte que toutes les femmes et toutes les jeunes filles puissent participer pleinement au monde en ligne.

Malgré les initiatives prises à l'échelle internationale, l'écart hommes/femmes concernant l'utilisation de l'Internet dans le monde s'est accentué pour passer de 11% en 2013 à 12% en 2016, l'écart le plus important étant observé dans les pays les moins avancés (PMA) (31%) et en Afrique (23%). En outre, les taux de pénétration de l'Internet sont toujours plus élevés pour les hommes que pour les femmes dans toutes les régions du monde.

«La mise au point incessante de nouvelles technologies et leur application aux activités économiques, politiques et sociales ouvrent de nouvelles possibilités qui peuvent améliorer la qualité de vie», a déclaré Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO.

Il subsiste des inégalités structurelles, qui empêchent les femmes de prendre part pleinement et sur un pied d'égalité à l'économie numérique.