Algérie: Grine appelle au discernement entre l'information vraie et celle erronée

En prévision des prochaines élections législatives, le ministre de la Communication a fait état de cinq (5) chaines de télévision accréditées actuellement pour leur couverture, tout en appelant les journalistes à veiller à l'éthique de la profession dans l'exercice de leurs missions, et les citoyens à faire valoir leur droit constitutionnel et à y participer massivement.

Pour ce qui est de l'imprimerie de presse, il a par contre fait état de la remise en question du projet, pour des considérations de rationalisation des dépenses et au regard des pertes subies dernièrement par celles de Bechar et Ouargla.

Intervenant sur les ondes de la radio locale de Tamanrasset, le ministre de la Communication a fait état de la concrétisation des engagements pris lors de sa précédente visite dans la wilaya, où le volume d'émission radiophonique est passé à 24h24, en plus de l'élimination de 80% des problèmes de télédiffusion, avec l'installation de deux émetteurs (250 watts chacun à Tin-Zaouatine et Abalessa), et l'entrée en service prochaine de deux autres pour assurer la couverture entière de l'axe Tamanrasset-In Salah (750 km).

"Le citoyen doit avoir le sens du discernement entre la vraie information et celle erronée, surtout avec le foisonnement actuel des chaines et supports médiatiques", a-t-il affirmé, lors d'une visite de travail dans la wilaya.

