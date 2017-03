Sénégal: Santé Numérique - La Commission sur le large bande souligne l'importance d'une stratégie nationale

communiqué de presse

Le Groupe de travail sur la santé numérique de la Commission sur le large bande au service du développement durable, coprésidé par la Fondation Novartis et par Nokia, a publié un rapport intitulé "Santé numérique: Appel en faveur d'initiatives des pouvoirs publics et d'une coopération entre les secteurs des TIC et de la santé".

En effet, les recommandations essentielles qui ressortent de ce rapport concernent notamment l'importance pour les hauts fonctionnaires de faire preuve de la volonté politique nécessaire et d'afficher des engagements en matière de financement, ainsi que le besoin de mécanismes de gouvernance efficaces impliquant une définition claire des rôles, et d'un cadre national pour les TIC afin de faciliter l'harmonisation entre les secteurs des TIC et des soins de santé."

La Fondation Novartis et Nokia se sont associés à plusieurs membres de la Commission sur le large bande et à des partenaires représentant des experts et des décideurs des secteurs du numérique et de la santé, dans l'objectif d'entreprendre conjointement des efforts approfondis visant à faire sauter les barrières qui séparent les secteurs de la technologie et des soins de santé.

La santé numérique, c'est-à-dire le recours aux technologies de l'information et de la communication (TIC) pour offrir des services de santé, peut contribuer à atteindre l'objectif d'une couverture sanitaire universelle et à améliorer la qualité et l'efficacité des services de santé. Des défis restent à relever pour faire de la santé numérique une réalité, notamment en ce qui concerne la fragmentation des solutions de santé numérique, les risques relatifs à la continuité du financement et aux dépenses d'investissement, les contraintes relatives aux capacités de la main‑d'oeuvre et l'efficacité de la collaboration entre les secteurs de la santé et des TIC.

«Si nous n'apportons pas d'améliorations notables à la santé de la population et, de la même manière, si nous n'exploitons pas les technologies de l'information et de la communication, nous ne réaliserons pas les Objectifs de développement durable», a déclaré le Secrétaire général de l'UIT, M. Houlin Zhao.