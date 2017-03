Afrique: Coopération Sud-Sud - Un trophée pour le pays à Casablanca

La première promotion de docteurs du Centre ouest-africain de service climatique et d'utilisation adaptée… Plus »

Ce protocole, ouvert selon le directeur général du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, vise notamment « à rapprocher les économies du monde arabe et les économies des pays africains ». Plus de 4 000 rendez-vous d'affaires ont été organisés au cours des deux journées du Fiad 2017, selon les organisateurs.

Comme le veut la tradition, la cérémonie de clôture du Forum international Afrique développement a été marquée, le 17 mars 2017, par la remise des trophées de la coopération Sud-Sud. Ceux-ci « récompensent les entreprises leaders et pionnières dans l'intégration économique en Afrique. Le 1er prix "Trophée platinum" a été attribué à la société tunisienne Lilas. Le 2e prix "Trophée Gold" est revenu à l'entreprise marocaine HPS et le 3e "Trophée Silver" à la société ivoirienne Sania, du groupe Sifca. Un prix du jury a été décerné à Coris Bank International d'Idrissa Nasra pour son développement fulgurant et son ancrage régional.

