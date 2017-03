Cote d'Ivoire: EMPT - Le chef d'état-major général félicite les formateurs

Le général de division Touré Sékou, chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire (Faci) a félicité enseignants et encadreurs pour l'efficience du travail abattu au profit des pensionnaires de l'école militaire préparatoire technique (Empt). Cela, à la faveur de la cérémonie d'ouverture de la 46ème semaine culturelle de l'institution, placée cette année sous le thème : "Quelles perspectives pour l'enfant de troupe".

C'était le samedi 18 mars au sein dudit établissement à Bingerville. Après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'état et au parrain Alain-Richard Donvailly, ministre auprès du chef de l'état chargé de la défense pour leur sollicitude, le général de division a encouragé l'ensemble des personnels de l'école à continuer d'offrir le meilleur de la formation à ces 769 élèves (124 filles et 645 garçons). « Merci au commandant école et merci à tous. Vous avez mes encouragements », a indiqué le chef d'état-major général qui a par ailleurs commandé l'Empt de 1999 à 2002. L'objectif que se sont assignés ces pédagogues selon le lieutenant-colonel Tchoumé Hervé chef de corps actuel est celui de garantir un avenir prometteur et radieux à leurs élèves par la pérennisation des acquis académiques. Et ce, « en saisissant l'opportunité que nous offre la loi de programmation militaire », a-t-il souligné.

Cette semaine culturelle dont le lancement a été symbolisé par la coupure d'un ruban effectuée conjointement par le chef d'état-major général et Anomah Kanié Léandre directeur de cabinet adjoint représentant le parrain, comprendra de nombreuses activités sportives, culturelles et éducatives dont des conférences et un café littéraire suivi de la dédicace de "Douleurs". Une œuvre hommage écrite par Barro Nabintou mère de Coulibaly Seydou Malick qui a été major des promotions de l'Empt mais aujourd'hui porté disparu depuis le 24 avril 2011 au plus fort de la crise post-électorale.

Cette manifestation qui a débuté le matin par un défilé a pris fin par la visite des différents stands d'exposition-vente dont celui de Fratmat éditions. De nombreuses autorités militaires, politiques et administratives dont Anoh Béda Oswald et Issouf Doumbia respectivement sous-préfet et député de la circonscription y ont pris part.