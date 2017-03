Algérie: Le président du HCI appelle au renforcement de la coopération face aux menaces qui pèsent sur la région

Alger — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, a appelé au renforcement de la coopération entre ulémas, dirigeants et peuples de la région sahélo-saharienne face aux différentes menaces qui la guettent, notamment au volet religieux.

Dans son allocution d'ouverture des travaux de la 1ère Assemblée générale ordinaire de la Ligue des Ulémas, prédicateurs et Imams des pays du Sahel au siège du HCI à Alger, M. Ghlamallah a indiqué "qu'il est dans l'intérêt des pays de la région de coopérer et de coordonner leurs efforts face aux différentes menaces qui les guettent, particulièrement dans le domaine intellectuel et religieux".

"Les éléments unificateurs des pays de la région sont plus importants que les points de divergences", a affirmé le président du HCI, plaidant pour "le renforcement de la coopération pour faire face aux forces extrémistes qui ciblent la stabilité des pays".

Il s'agit là, a-t-il poursuivi, du "meilleur moyen de réussir et de garantir la sécurité et la stabilité" dans ces pays, ajoutant que "des fourvoyés tentent de désunir les pays de la région et d'ébranler leur stabilité, leur sécurité et leur quiétude". Il a également insisté sur l'impératif de consacrer la culture de tolérance, de dialogue et de coexistence.

Dans son allocution, la responsable de l'unité de coordination et de communication, Zainab Kotoko, a souligné le rôle de la Ligue qui agit en collaboration avec ses partenaires dans la région pour préserver la stabilité et la sécurité, et bannir la violence et l'extrémisme.

Saluant les efforts efficaces consentis par la Ligue, la responsable régionale a exprimé la disponibilité de l'unité de coordination et de communication à collaborer avec cette dernière pour aboutir à de meilleurs résultats.

Les travaux de la 1ère Assemblée générale ordinaire de la Ligue des Ulémas, prédicateurs et Imams des pays du Sahel ont débuté mardi au siège du HCI avec à l'ordre du jour l'élection d'un nouveau président de l'instance régionale et l'adoption du programme d'action 2017.