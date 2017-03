Afrique du Nord: Oran - Plus de 500 exposants de 38 pays au salon du NAPEC 2017

Oran — Plus de 500 exposants de 38 pays participent au salon professionnel international organisé dans le cadre de la Conférence de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du nord (NAPEC 2017), ouverte mardi au Centre des Conventions d'Oran (CCO).

L'inauguration de ce salon a eu lieu après l'ouverture de la 7ème édition du NAPEC, en présence du wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, d'un représentant du Premier ministère, Amokrane Mohamed Badreddine, du vice-président de Sonatrach, Fettouhi Ahmed, du président d'ALNAFT, Sid Ali Betata et de représentants de plusieurs entreprises.

Ce salon de quatre jours regroupe un nombre important d'exposants de qualité et des délégués de hauts rangs dont ceux des grandes compagnies mondiales de pétrole et de gaz (Sonatrach, Statoil, Gazprom, Repsol, Anadarko, Baker Hughes, Eage, ...), a indiqué à l'APS l'organisateur du NAPEC 2017, Djaâfar Yacini, signalant que de nombreux pays et compagnies pétrolières et gazières s'intéressent au NAPEC "devenu, au fil des ans, une véritable plateforme d'échanges".

"Notre objectif est aussi de mettre en place, chaque année, une plateforme plus grande et plus importante afin que chaque participant puisse atteindre ses objectifs", a-t-il souligné .

M. Yacini a ajouté que pour l'Algérie, "l'objectif majeur est de créer une dynamique économique à travers des manifestations de ce genre, qui confère une valeur ajoutée à son économie".

Le même responsable a affirmé que ce salon permet des contacts directs entre opérateurs et constitue un espace de prospection d'opportunités d'affaires et de débats.

Quant aux objectifs immédiats du salon, il a déclaré qu' ils ont d'ores et déjà été atteints, au vu du nombre d'exposants présents (500), de la qualité des compagnies pétrolières et gazières participant au NAPEC et du nombre de pays participants (38), faisant remarquer que le NAPEC a enregistré, cette année, "un retour des grandes compagnies qui s'explique, non seulement par l'importance de l'événement, mais aussi par la stabilité de l'Algérie et la sécurité qui y règne".

Le salon professionnel international de l'industrie pétrolière et gazière met en relief les activités propres à ce domaine énergétique à l'échelle mondiale, notamment les activités liées aux produits, aux services et aux technologies dans tous les segments du secteur.

Les organisateurs de cet événement, considéré comme le plus grand salon d'Afrique dans le secteur des hydrocarbures et des activités qui gravitent autour, tablent sur 25.000 visiteurs dont des compagnies et grandes firmes pétrolières, parapétrolières et gazières, des fabricants d'équipements, de l'ingénierie, de la prestation de service, de la maintenance, de la distribution et également des innovateurs qui proposent des solutions technologiques dans tous les secteurs de l'activité pétrolière et gazière.