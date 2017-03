Algérie: La Banque Mondiale prête à coopérer avec la wilaya d'Alger dans les différents projets

et des expériences pionnières en faveur de l'Algérie telles que le programme de coopération mis en place par cette instance mondiale avec le ministère de l'environnement et des ressources en eau aux fins de l'aider à développer une stratégie de gestion de l'écosysteme sahraoui".

"La Banque Mondiale est prête à construire un partenariat avec l'Algérie, avec laquelle nous coopérons déjà en lui assurant des aides techniques et des échanges d'expériences et de connaissances", a affirmé M. Hafez Ghanem suite à la visite de terrain qu'il a menée en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh à la nouvelle ville de Sidi Abdellah, la Grande mosquée et la Promenade des Sablettes.

"Nous souhaitons collaborer avec la wilaya d'Alger notamment après avoir constaté que les principaux projets qu'elle a réalisés, particulièrement dans le domaine des transports, étaient en partenariat entre le secteur public et le secteur privé", a-t-il ajouté au terme d'une présentation faite sur l'expérience de la wilaya d'Alger en matière d'éradication des habitations précaires et son plan stratégique.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.