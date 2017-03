Madagascar: L'eau, cet or bleu qui manque tous les jours

Huit millions d'euros par an, c'est le budget pour le secteur de l'eau potable et de l'assainissement à Madagascar. Mais pour rendre l'eau accessible à tous les Malgaches, il faudrait 180 millions d'euros chaque année, indique le rapport de WaterAid.

Près d'une personne sur deux n'a pas accès à l'eau potable dans le pays. Les répercussions sont désastreuses, indique Lovy Rasolofomanana, directeur de WaterAid à Madagascar : « Au niveau de la santé publique, la diarrhée constitue la deuxième cause de mortalité pour les enfants de moins de cinq ans à Madagascar. Il y a plus de 14 000 enfants qui perdent la vie chaque année à cause du manque d'eau et d'assainissement. »

Se lever à l'aube pour remplir des bidons d'eau, c'est le quotidien de beaucoup de Tananariviens. A la borne-fontaine du quartier d'Ambohijatovo, Norine remplit un seau pour laver des brèdes. Chaque jour, ce sont deux bidons d'eau qu'elle et ses deux enfants consomment. « Je me lève tous les matins à 5h30 pour aller chercher de l'eau avant de partir au travail, confie-t-elle. Un bidon coute 50 ariary. J'en ai besoin pour préparer à manger le soir. Toute l'eau est consommée à la fin de la journée. Il faut que je revienne tous les jours. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.