Somalie: 26 personnes mortes de la faim en deux jours dans le Jubaland

De plus, les autorités régionales peuvent avoir tendance à attribuer un trop grand nombre de décès à la famine, dit-il. La famine n'a pas été officiellement déclarée en Somalie mais des milliers d'animaux sont déjà morts et les villages se vident de leurs habitants, partis à la recherche d'eau et de nourriture. Trois millions de Somaliens sont aujourd'hui en état de risque alimentaire, et selon le Comité international de la Croix-Rouge, la situation risque d'empirer dans les mois qui viennent.

Au début du mois, le Premier ministre somalien avait quant à lui annoncé la mort de 110 personnes en 48 heures à cause de la malnutrition dans les régions de Bay et Bakool. Mais ces chiffres sont à prendre avec précaution, explique Vincent Lelei, coordinateur adjoint pour les affaires humanitaires des Nations unies. Il est très difficile de déterminer les décès directement liés à la sécheresse dans un pays où le taux de mortalité est déjà extrêmement élevé.

