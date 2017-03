Algérie: Le directeur de la police portugaise relève les "progrès" réalisés par la police algérienne

Alger — Le directeur général de la Police de la Sécurité publique portugaise, Luis Manuel Peça Farinha, a souligné, mardi à Alger, les "progrès" réalisés par la police algérienne en terme de développement de ses capacités humaines et techniques.

Après avoir visité des structures de la DGSN, à l'instar du laboratoire central de la police scientifique, le service régional des finances et de l'équipement (SRFE) et le centre médico-social "Omar Harraig" (ex-Villa Magnon), M. Rafinha a relevé "le niveau atteint par la police algérienne en matière de formation et de qualification, ainsi que la modernisation des moyens et capacités lui permettant d'être au diapason avec les standards internationaux".

Lors de ces visites, le directeur de la police portugaise, qui était accompagné du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major, Abdelghani Hamel, et des cadres de ce corps de sécurité, a reçu des explications et à travers des présentations concernant les caractéristiques, les missions, l'organisation et le fonctionnement de ces trois structures.

Il a tenu, par la même occasion, à saluer "le rôle de la police algérienne dans le renforcement de la coopération entre les différentes polices, aux niveaux régional, continental et international, notamment dans le cadre de l'Interpol et de l'Afripol".

M. Farinha avait qualifié, lundi, sa visite en Algérie "d'opportunité pour s'enquérir de l'expérience et l'expertise de la police algérienne dans tous les domaines".

Ainsi, la délégation portugaise s'est enquise de l'organisation de la police algérienne et son expérience en matière de modernisation des moyens dans l'accomplissement de ses missions dans la lutte contre les différentes formes de criminalité, notamment le crime organisé, le terrorisme, le crime transfrontalier et la cybercriminalité.