Mauritanie: Réunion du haut comité chargé du suivi de l'exécution des résultats du dialogue national inclusif

Le haut comité chargé du suivi de l'exécution des résultats du dialogue national inclusif s'est réuni, mardi, au centre des conférences internationales de Nouakchott.

Organisé au mois d'octobre 2016 pour une durée de trois semaines, le dialogue national inclusif était soldé par d'un accord politique définissant les contours de la phase suivante.

Ce comité que préside Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, est composé de huit membres de la majorité et de huit membres de l'opposition participante au dialogue inclusif.

Au cours de cette rencontre, les membres du comité discuteront des voies et moyens permettant l'exécution des résultats du dialogue national inclusif suivant une approche consensuelle entre les deux parties.

Ont participé à cette réunion, en plus du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Mme Naha Mint Hamdy Ould Moknass, présidente de l'Union pour la démocratie et le progrès, MM. Bodjel Ould Houmeïd, président du parti El Wiam démocratique et social, Messaoud Ould Boulkeïr, président du parti de l'alliance populaire et progressiste, Bilal Ould Werzeg , président du groupe citoyenneté, Mohamed Salem Ould Merzoug et Thiam Djombar, conseillers à la Présidence de la République, Mohamed Lemine Ould Dadda, Sidney Sokhna, Abdallahi Ould Ahmed Damou et Mohamed Ould Amar, chargés de mission à la Présidence de la République.