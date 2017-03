billet

La plénière du Sénat consacrée à l'examen du projet de loi constitutionnelle portant révision de la constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs, tenue vendredi soir dernier, sous la présidence de M. Mohamed El Hacen Ould El Hadj, président de la chambre haute et en présence du ministre de la défense nationale, M. Diallo Mamadou Bathia, a révélé, après le rejet, par 33 voix contre, 20 pour et une voix neutre du projet en question, pourtant adopté une semaine plus tôt par l'Assemblée Nationale, que l'on n'est sûr de rien, même pour le premier des citoyens, malgré une majorité démocratique écrasante.

Un revers qui fera date dans les annales de l'Histoire, car c'est bien, pour un Président de la République Islamique de Mauritanie, la première fois que les règles du jeu démocratique sont faussées de l'intérieur de son clan. La Majorité présidentielle, pour une fois, a failli et de quelle manière ! Non seulement elle poignarde son Chef dans le dos alors que son opposition la plus radicale n'a pu l'empêcher de réussir à passer, avec brio, l'étape de la chambre basse, mais elle a renforcé les thèses des tenants de l'opposition hostile à la révision de la Constitution.

Les sénateurs ont-ils oublié que les amendements constitutionnels proposés étaient l'aboutissement d'un difficile dialogue national inclusif tenu un mois durant (entre septembre et octobre 2016) ? Ou bien, ont-ils, avec un sens de la discrétion qui ne leur a jamais appartenu, planifié leur coup et attendu le moment fatal pour le porter, enterrant définitivement le projet cher au Président Aziz de supprimer le Sénat et la Haute Cour de Justice, de changer le drapeau et l'hymne national ? Car, à en croire l'avocat El Yezid Ould Yezid (voir page 7), « n'ayant pas recueilli cette majorité qualifiée des 2/3 des sénateurs, le projet de révision ne peut plus être soumis au référendum».

Un arrêt de mort, qui, même s'il pourra être redressé par voie référendaire en suggérant une nouvelle Constitution, a démontré que le Président Aziz n'a plus de majorité docile et obéissante, mais frondeuse et imprévisible. Un peu comme si l'Histoire se répète, les députés de Sidioca hier, devenant les sénateurs d'Aziz aujourd'hui !

Le hic est que le Président de la République n'a rien vu venir, lui qui a reçu à plusieurs reprises, à la veille du vote par les deux chambres, les parlementaires, tâtant leurs pouls et l'Etat leur concédant des parcelles, comme pour les réconforter ...

Quoi qu'il en soit, rien ne filtrera de cette « trahison » programmée des sénateurs, comme si le Gouvernement et son « Makhzen » étaient sous hypnose, la plupart des sénateurs, du moins le groupe des 33 qui s'opposera au projet de révision constitutionnelle, donnant l'impression d'avoir accepté de se faire hara-kiri en disant « oui », avant de se rétracter à la dernière minute et voter « non ».

A y voir de très près, les sénateurs frondeurs qui sont aujourd'hui plébiscités comme des héros, semblent plutôt plus mus par la vengeance, en ce sens que le Président Aziz avait justifié sa volonté de supprimer le Sénat, lors de son discours de Néma, par le fait que le Sénat, insistera-t-il, est une chambre qui bloque plus qu'il ne facilite le travail de gouvernement. Et comme en assénant son coup fatal, il le maquille par un sens de patriotisme, recherché en lui par la rue, il a vite joint l'agréable (montrer au président Aziz qu'il ne peut les congédier) à l'utile (délivrer les antirévisionnistes).

Certes, les grands gagnants de ce bras de fer « Aziz-Sénateurs », sont le FNDU, le RFD et l'UNAD qui jubilent ainsi que les personnalités nationales de l'opposition radicale qui ont même demandé à graver les noms des sénateurs en lettres d'or.

Mais autant la déception est grande chez le Président Aziz, son Gouvernement et ses soutiens réels, autant la riposte sera grande et plus généralisée.