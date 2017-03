Tchad: Marine Le Pen et Idriss Déby Itno échangent sur le fondamentalisme islamique

Suite et fin ce mercredi 22 mars de la visite de Marine le Pen au Tchad. La candidate d'extrême-droite à la… Plus »

Le parti du principal opposant tchadien, Saleh Kebzabo, avait dénoncé samedi la visite de la « candidate de l'extrême droite raciste et xénophobe à l'élection présidentielle en France ». « C'est un parti lié au Parti socialiste. Cela ne me fait ni chaud ni froid », a commenté Marine Le Pen.

« Nous avons partagé des inquiétudes sur la situation de la Libye. Le président et moi avions la même analyse au moment de l'intervention française. Nous pensions qu'il s'agissait d'une très grave erreur qui allait avoir de lourdes conséquences. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons été lui en Afrique et moi en Europe les plus lucides sur cette situation », a-t-elle fait savoir.

Marine Le Pen a affirmé avoir demandé à son hôte « son analyse sur la Libye et sur le G5 Sahel », groupement de cinq pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, le Tchad), alliés contre les djihadistes dans le Sahara et le Sahel.

