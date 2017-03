Congo-Kinshasa: Accostage !

A New-York, où il «comparait» devant le Conseil de sécurité, parce qu'invité pour expliquer les substrats de l'Accord de la Saint Sylvestre, les contradictions enregistrées et les voies de sortie pour son application intégrale, Mgr Marcel Utembi indique qu'en RDC, aucune institution n'est légitime. Que, par conséquent, l'Accord du 31 décembre 2016 reste la seule feuille de route crédible, pour une sortie de crise.

Avant que tous les détails de son intervention ne soient connus, il se passe quelque chose au pays. Tout analyste comprend que fin doit être mise aux spéculations et autres supputations quant à la date d'accostage du grand navire RDC/Accord de la Saint Sylvestre. Ayant quitté le premier quai le 31 décembre 2016, il amorce déjà les dernières manœuvres d'accostage. L'Abbé Jean-Marie Bomengola a livré, dans son compte-rendu de la plénière du 20 mars 2017, les détails de cette opération. Aujourd'hui, mercredi, 22 mars 2017, il est prévu une autre plénière, avant celle du 27 mars, consacrant l'effectivité de l'accostage, mieux, la date de l'adoption et de la signature de l'Arrangement particulier. Mais, c'est sur fond de crise que se déroule cette opération. En effet, Jean-Marc Kabund, Secrétaire Général de l'UDPS, a suspendu la participation de son parti à ces assises. Il estime que la Majorité présidentielle ne fait pas franc jeu ou se complait dans ses dilatoires, pour retarder la signature et l'application de l'Accord du 31 décembre 2017.

Le tout est parti de la formulation sur la désignation du Premier ministre. Pour la MP, le Premier ministre est nommé parmi les candidats présentés au terme des consultations entre le Président de la République et le Président du Rassemblement. Pour l'UDPS, non seulement que cette formulation s'éloigne de celle proposée par la Commission Episcopale Nationale du Congo (CENCO), de voir le Président de la République et le Président du Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA) se consulter pour trouver un compromis. Mais, elle vient remettre en cause la quintessence de l'Accord de la Saint Sylvestre en ce que la proposition de la MP ignore le Président du CNSA et parle du Président du Rassemblement. L'on peut bien comprendre la rage qui a envahi Kabund-a-Kabund.

Mais, jusqu'où irait cette crise de colère, alors que les jours approchent pour la signature de l'Arrangement particulier ? Va-t-il se rétracter et réintégrer les assises au Centre Interdiocésain, pour une fin heureuse des travaux ? Continuera-t-il à radicaliser sa position et emballer tous ses coéquipiers ? N'y a-t-il pas crainte que certains cadres de son parti ne puisse s'opposer à cette politique de la chaise vide, peu avant l'ultime date de clôture des travaux ? Toute la question est là. Mais, au niveau du Bureau politique de la Majorité présidentielle, l'on se fait une autre lecture des faits. Alain Atundu, Porte-parole de cette méga plateforme, considère qu'il s'agit là d'une manœuvre d'intimidation. Il estime, par ailleurs, que ce n'est pas le moment pour l'UDPS de claquer la porte. Comment alors départager les deux camps ? Certainement que la plénière de ce mercredi pourra édifier l'opinion. Quoi qu'il en soit, au niveau de la Majorité présidentielle et au Rassemblement, les regards sont plutôt rivés vers New-York où, dans les jours qui suivent, est attendu une résolution du Conseil de sécurité sur la situation qui prévaut en République Démocratique du Congo. C'est elle, cette résolution, qui tracera la voie à suivre et les bornes à respecter par les uns et les autres.