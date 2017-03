Congo-Kinshasa: Le français pose problème !

La problématique de l'assimilation de la culture du français en République Démocratique du Congo causerait désormais des problèmes à certains congolais dans la maîtrise de différentes langues nationales.

C'est là, un fait soulevé par des kinois interceptés, le 20 mars 2017 dernier, par les journalistes de La Prospérité. Quel est l'impact de la langue française en RDC ? A cette question, les habitants de la Ville-Province de Kinshasa ont été prolifiques. Pour nombre d'entre eux, trop de français tue, peu à peu, l'identité congolaise en détériorant tant la passion des congolais pour leur propre culture et que pour leurs dialectes. D'où, certains se sont demandés, si le français était un avantage ou un désavantage ? Ce, d'autant qu'en plus de la donne de l'acculturation du congolais, celle de son intégration dans un monde de plus en plus anglicisé, se pose, aussi. Décryptage !

Chaque 20 mars, le monde francophone du moins, célèbre la journée internationale de la francophonie. En RDC, un des premiers pays francophones du monde, suite à sa taille et à sa démographie, les cœurs ont été à la réflexion. C'est à la perche des fins limiers de La Prospérité que des congolais d'origines aussi variées que possibles, se sont exprimés. Les tendances ont été diverses, quant à l'appréciation de la langue de l'hexagone en République Démocratique du Congo. D'où, le français a-t-il paru être tant aimé que redouté.

Bataille

Pour M. Mpanga Didier, philosophe et ancien animateur de l'émission « toyeba egunda pe tokia», la ligne de pensée fixée pour la francophonie n'est plus en phase avec la réalité du monde actuel. Pour lui, en effet, le monde est actuellement dominé par la langue anglaise.

Devant des purs et durs du français, exclusivement, pour lui, " petit-à-petit, les pays africains deviennent en esclavage ". Par ailleurs, sur un autre registre, il clame que le trop plein de français fait que peu-à-peu, des générations en générations, il y a une perte sensible du nombre de consciences attachées tant à la culture propre africaine qu'aux langues qui vont avec.

M. Vincent soutient le fait que le français ne soit plus exclusif sur le monde des affaires. L'anglais et, puis, ces dernières années, le mandarin caracolent. Les prix et les produits sont annoncés en anglais ou en mandarin, ces derniers imposent aux congolais, une intégration formelle dans le système éducatif scolaire ou extrascolaire, a-t-il, en substance, relevé. "La langue française est restée pour l'instant, la langue réservée aux politiciens congolais et non au peuple ", a-t-il poursuivi. "Nos enfants doivent apprendre nos propres langues. Il nous faut bannir la peur de s'exprimer en nos langues nationales, même en dehors du pays. «Je préfère mieux soutenir ma langue que celle des étrangers ", s'est exprimée, enfin, Mme Chantal Babeki.