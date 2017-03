Burkina Faso: Forum économique de Berlin - L'invite présidentielle aux investisseurs allemands

Le forum économique de Berlin sur l'Afrique s'est tenu, le 21 mars 2017, avec comme invité d'honneur, le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré. Organisé par l'Association économique germano-africaine, ce forum a vu la participation d'une soixantaine d'opérateurs économiques burkinabè.

«Il ya dix ans, on parlait de l'Afrique comme le continent aux problèmes, mais aujourd'hui, on en parle comme le continent de l'avenir ». Cette affirmation est du président de l'Association des hommes d'affaires germano-africains, Afrika-Verein, Stephan Liebing, structure organisatrice du forum économique de Berlin sur l'Afrique. Pour lui, les « success story » des entreprises occidentales sur le continent noir ont ramené les opérateurs économiques allemands à plus de réalisme sur les nouvelles relations de coopération. Car selon M. Liebing, il existe sur le continent, beaucoup de politiques de développement pour lesquelles il faut de nouveaux instruments de financement. C'est donc à un échange de vues sur les perspectives de nouveaux partenariats féconds entre l'Afrique et ses partenaires, notamment européens, que ce forum se tient.

Pour l'invité d'honneur, le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, un tel exercice exige la prise en compte des exigences d'un monde en perpétuelle mutation dont les défis majeurs aujourd'hui sont, entre autres, la paix, la stabilité, l'amélioration de l'environnement des affaires, la sécurité... L'invité d'honneur estime que face à l'ampleur des défis qui ont ébranlé l'économie de nombre de pays, il parait urgent d'œuvrer pour un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe, respectueux des intérêts mutuels. Dans cette dynamique, a-t-il soutenu, la République Fédérale d'Allemagne, en tant que partenaire privilégié, a un rôle majeur à jouer. « C'est pourquoi, je me réjouis de la décision de la chancelière allemande, et du gouvernement allemand, à travers l'initiative Compact with Africa, d'inscrire l'Afrique dans les priorités de la présidence allemande du G20 au cours de cette année 2017 ». Il a également salué le lancement par le gouvernement allemand d'un plan Marshall, dans la dynamique de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce qui constitue, à ses yeux, une preuve supplémentaire de son engagement pour l'Afrique.

Malgré tous les atouts du continent et en dépit des initiatives politiques, économiques, il faut renforcer la coopération internationale et la contribution du secteur privé, car, le constat du président Kaboré est que les investissements demeurent insuffisants.

Roch Marc Christian Kaboré a exposé les atouts de son pays, aujourd'hui considéré comme un succès démocratique, un modèle de bonne gouvernance en Afrique. Il a expliqué à l'assistance, le sens et les orientations du Plan national de développement économique et social (PNDES), les objectifs et les attentes du gouvernement burkinabè. « Comme le Burkina Faso, de nombreux pays africains sont en pleine mutation, et ont engagé de profondes réformes politiques, institutionnelles et économiques, avec la ferme conviction que, soutenue par un partenariat public et privé bien compris avec le reste du monde, l'Afrique, au regard de ses nombreuses potentialités, notamment humaines, culturelles, économiques, minières dont elle dispose, peut assurer son développement », a soutenu le président du Faso.

Il a invité dès lors les entreprises allemandes à être des acteurs de premier plan de cette Afrique émergente.

« Le Burkina Faso n'est une chasse gardée de personne »

Dans l'après-midi du 21 mars, le président du Faso a présenté au cours d'une table ronde, les potentialités de son pays aux investisseurs allemands. En plus de l'environnement sécurisé des affaires, Roch Marc Christian Kaboré a présenté les potentialités du Burkina Faso. La transformation de produits locaux, dont le coton, les secteurs de l'élevage, des mines, Internet ... sont à explorer, selon le chef de l'Etat burkinabè.

« En matière d'énergie, l'Allemagne a une grande expérience qu'elle peut partager avec le Burkina Faso puisque nous souhaitons qu'en 2020, 30% de notre énergie soit orientée vers l'énergie renouvelable », leur a-t-il annoncé.

Il a souhaité que cette rencontre crée les fondements d'une collaboration beaucoup plus durable entre les hommes d'affaires allemands et burkinabè. Il les a rassurés qu'ils sont la bienvenue au Burkina, car le temps où les choix de l'Afrique étaient orientés est révolu. « Le Burkina Faso n'est la chasse gardée de personne », a-t-il dit aux investisseurs allemands.

