Congo-Kinshasa: Mazembe - L'entraîneur Thierry Froger démissionne

C'est sans l'entraîneur Thierry Froger que le TP Mazembe abordera le Play-Off du championnat national de football et en avril le barrage de la Coupe de la Confédération.

Le technicien français engagé en février 2017 n'aura resté qu'un peu plus d'un mois à la tête du staff technique des Corbeaux de Lubumbashi. Il paie en fait l'élimination de Mazembe en seizièmes de finale de la Ligue des champions, sorti de la compétition par Caps United du Zimbabwe. L'on apprend qu'après avoir déposé sa démission le lundi 20 mars, l'entraîneur français va quitter Lubumbashi le mercredi 22 mars pour la France où il va rencontrer le président sponsor du club, Moïse Katumbi. L'entraîneur adjoint David Mwakasu va conduire les Corbeaux contre les Cheminots de Lupopo en match en retard de la Zone de développement Centre Sud du championnat national de football. L'autre entraineur adjoint, Pamphile Mihayo Kazembe séjourne à Kinshasa, libéré pour un mois, afin d'achever sa formation d'entraîneur pour l'obtention de la licence A CAF.

Pour certains analystes, Thierry Froger ne devrait pas porter seul la responsabilité de l'élimination précoce de Mazembe en Ligue des champions. Cette élimination découlerait du manque de planification et de gestion de l'effectif par le comité dirigeant. Quatre joueurs majeurs sont partis sans penser à leur remplacement en temps et en potentiel, notamment, Bolingi, Bope, Luyindama transférés au Standard de Liège en Belgique et l'Ivoirien Roger-Claver Assalé qui fait actuellement le bonheur de Young Boys de Berne en Suisse.

L'entraîneur Hubert Velud aurait rompu le contrat parce qu'il avait refusé qu'on revoit son salaire à la baisse jusqu'à 15 mille dollars. Et Thierry Froger est arrivé, et aussitôt, Mihayo Kazembe, l'entraîneur adjoint qui devait mieux le renseigner pendant ce temps très réduit, a été libéré pour un mois afin de finir sa formation à Kinshasa. Et par ailleurs, des anciens et expérimentés tels que Joël Kimwaki, Jean Kasusula et Trésor Mputu revenu mais pas encore au top de sa forme (il faut le dire) seraient apparemment mis de côté au profit des jeunes du Centre de formation de Mazembe, certes talentueux, mais visiblement pas encore suffisamment outillés pour des matchs importants des compétitions africaines.

Il y aurait autant des raisons qui expliquent l'élimination précoce de Mazembe de la Ligue des champions, une désillusion tel un coup de tonnerre. Les Corbeaux de Lushois disposent de quelques semaines pour se refaire le moral et le mental afin d'affronter la coriace Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie en barrage de la Coupe de la Confédération.