Sénégal: Macky Sall - "La migration doit être gérée en toute responsabilité"

La manifestation, organisée par le Groupe Jeune Afrique et rainbow unlimited, est considérée comme "la plus grande conférence internationale du secteur privé africain".

La 5e édition d'Africa CEO Forum accueille les dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, les décideurs politiques de plus de 40 pays africains et les financiers les plus actifs sur le continent.

Pour lui, "c'est dans la discussion et l'ouverture qu'ensemble l'Afrique et le reste du monde vont travailler en toute responsabilité sur l'investissement, parce que les entreprises ont besoin du marché africain".

Il a insisté sur la nécessité de traiter cette question "avec responsabilité". 'Nous avons engagé le débat avec l'Union européenne sur le contrôle et l'identification et les conditions de retour de respect de la dignité humaine", a-t-il rappelé.

"Il faut bien faire la différence entre l'émigration qui date des siècles et celle qui découle d'un phénomène d'insécurité en Afrique, notamment dans le bassin du lac Tchad et de la situation dans la Corne de l'Afrique", a-t-il suggéré.

"Entre l'Afrique et l'Europe, c'est une vieille histoire. C'est pourquoi, le Africa CEO Forum, une plateforme d'idées, d'échanges, de communion, permettra ensemble-décideurs, et secteur privé- de discuter de la problématique des investissements", a soutenu le président Sall en visite officielle en Suisse, depuis dimanche dernier.

