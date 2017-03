Cote d'Ivoire: Habitat - Une entreprise de fer à béton engagée dans la démarche durable

La Société des tubes d'acier et de l'aluminium de Côte d'Ivoire (Sotaci) veut proposer une alternative crédible dans les projets immobiliers en accompagnant leurs clients de la fondation jusqu'à la finition de leurs œuvres. C'est pourquoi, elle s'est engagée dans un partenariat avec Schüco, une société française spécialisée dans la conception et la distribution des produits aluminium pour des portes, fenêtres, façades.

Le jeudi 16 mars, à Abidjan-Cocody, les deux partenaires se sont retrouvés autour d'un déjeuner au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire pour informer le public sur les nouvelles innovations en cours dans le domaine de la construction.

Selon Hassan Kidami, directeur export de la Sotaci, pour offrir à leurs clients des produits de qualité, il fallait se tourner vers des partenaires de qualité, notamment Schüco qui est le numéro 1 européen. « Aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait un manque de rigueur au niveau du second œuvre. Donc, on a décidé de s'engouffrer dans la brèche et proposer éventuellement aux clients la bonne formule pour la réalisation des projets standards, villas et même les projets d'envergure», souligne-t-il.

Pour le directeur général de cette entreprise française leader de l'aluminium, Jacques Llados, ce partenariat qui existe depuis l'année dernière, consistera d'une part à créer un site de production financé par la société de l'acier. Et d'autre part, sa structure livrera des barres de 6 m d'aluminium et formera les collaborateurs de Sotaci afin de fabriquer et installer des portes, fenêtres, façades sur place en Côte d'Ivoire. « Cette relation de partenariat est une sorte de transfert de compétence pour accompagner les architectes dans leur projet construction de bureaux, de centres commerciaux, mais aussi de logements », soutient-il.

Poursuivant, il note que face au développement constant de l'urbanisation, il est primordial d'agir pour réduire les consommations en développant des fonctionnalités intelligentes et des concepts de bâtiments interagissant en réseau, économes en énergie et parfaitement intégrés à l'environnement.