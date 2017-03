Cameroun: Réélection de Marcel Niat à la présidence du sénat - Bangangté rend hommage à Paul Biya

La nouvelle est tombée comme une météorite en fin d'après midi du 21 mars 2017. La fête s'est spontanément organisée.

La session de 2017 de la Chambre Haute du parlement ouverte il y a quelques jours, vient de rendre sa copie. Niat Njifenji Marcel va encore présider à la destinée du Sénat camerounais. Dans les 4 coins de la République, chacun s'est fait une petite idée de cette réélection.

A Bangangté comme dans d'autres villes du Ndé, des mototaximans, des femmes et hommes du Rdpc ou non, ont exulté après l'information officielle et rendue publique. Ces acteurs du triomphe ne se sont pas faits priés pour prendre d'assaut des artères de la ville, chef lieu du Département des trois lettres (Ndé).

Après un tour de ville, les manifestants qui se comptaient par centaines, sont allés à la résidence du Préfet du Ndé. Là, Oumarou Haman Wabi a largement ouvert ses portes aux gens qui se sont invités. Le No1 du Département, par des gestes de la main, a célébré lui aussi la victoire. « Il ne pouvait en être autrement, monsieur Niat est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il respecte énormément Paul Biya, les institutions et ceux qui l'incarnent. Il aime démesurément son Ndé natal. L'œuvre qu'il laissera à la postérité sera sans précédent », a déclaré un manifestant.

Quelques réactions

« ... grand homme de l'Etat qui n'a fait que du bien à cette région et à ce pays »

Tchatchoua Nya Magloire, membre du bureau de la section Rdpc Ndé-Nord.

La première chose c'est de dire merci au Président de la République qui récompense une fois de plus un militant du Rdpc de première heure. Il l'a fait à la veille du 24 mars qui sera une sorte de cerise sur le gâteau. Le 24 mars reste un jour mémorable de la vie de cet homme qui est un acteur de la naissance du Parti des flambeaux à Bamenda. Nous allons à notre tour lui rendre l'hommage qu'il mérite, puisqu'il est notre inspirateur, notre défi c'est de marcher sur ses pas. Vous avez vu que toute la Région de l'Ouest est à jamais braquée derrière lui, la caravane spontanée de soutien des jeunes en est une parfaite illustration. Notre souhait est de prier les dieux de l'Ouest et de Bangangté de continuer à protéger ce grand homme de l'Etat qui n'a fait que du bien à cette région et à ce pays. Le 24 mars 2017, notre mobilisation qui battra le rappel des troupes, sera un signe fort pour matérialiser et sceller le fait que nous vibrons en phase avec lui.

« La joie qui nous habite actuellement est indescriptible »

Prince Nana, Président de sous section de l'Ojrdpc quartier Manja

Le message des jeunes est celui de remerciement au Chef de l'Etat. La deuxième chose c'est d'encourager le président du Sénat à ne jamais baisser le bras, de continuer à mériter la confiance du Président de la République placée en lui.

L'on a coutume de dire, derrière un grand homme se cache une grande femme, nous magnifions ainsi le magnifique travail d'accompagnement de sa tendre épouse Madame Marcie Niat. Nous allons continuer à fêter en toute responsabilité.

La joie qui nous habite actuellement est indescriptible. Une fois de plus, nous allons mentionner cette date dans notre agenda.

« Nous attendons notre père à Bangangté »

Théophile Yanzeu, opérateur économique à Bangangté

La réélection de notre père, notre patriarche nous a inspirée une manifestation de soutien spontanée.

Nous voulions passer le message à Paul Biya de rester sage comme il l'a toujours été.

Nous demandons à Dieu de lui prêter longue vie. Nous attendons notre père à Bangangté.