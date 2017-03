Afrique: Les Eperviers en terre égyptienne

De six (06) candidats en lice au départ pour la Direction Générale de l'Organisation Mondiale de la… Plus »

Milieux : Lalawele Atakora (sans club), Alaixys Romao (Olympiacos, Grèce), Victor Nukafu (Entente II), Kokou Gazozo (AS Togo Port), Elie Sewonou (AS Togo Port), Ihlas Bebou (Fortuna Dusseldorf, Allemagne), Richard Boro (Dyto), Dove Wome (Orlando Pirates, Afrique du Sud)

Initialement sur la liste du sélectionneur, Serges Akakpo et de Peniel Mlapa, ont été remplacés par Simon Gbegnon (Epinal, France) et Guillaume Yenoussi (Dyto, Togo).

Les Eperviers ont quitté Lomé mercredi, direction l'Egypte. Deux rencontres amicales sont prévues à Alexandrie les 24 et 28 mars prochains contre la Libye et l'Egypte.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.